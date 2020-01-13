دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- يحتاج الصيد إلى الكثير من الصبر، وإذا كان في نهاية الصنارة سمكة ضخمة تزن 350 رطلاً ويقدر عمرها بنحو 50 عاماً، فالبتأكيد أن الأمر يستحق العناء.

وأعلنت لجنة حفظ الأسماك والحياة البرية في فلوريدا (FWC) عبر حسابها على موقع "فيسبوك" عن اصطياد سمكة تزن 350 رطلاً قبالة جنوب غرب ساحل فلوريدا.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، تم اصطياد السمكة، وهي من نوع سمك الهامور، باستخدام خطاف الصيد، من عمق يوازي 600 قدم، وفقاً لمعهد أبحاث الأسماك والحياة البرية في فلوريدا التابع للجنة (FWC).

A big old fish! This 350-lb Warsaw grouper was caught by hook-and-line on December 29th 2019, off Southwest Florida in... Posted by FWC Fish and Wildlife Research Institute on Friday, January 10, 2020

وتظهر الصور التي شاركتها لجنة حفظ الأسماك والحياة البرية في فلوريدا (FWC) على موقع "فيسبوك" السمكة الضخمة مع الرجل الذي اصطادها.

وقالت لجنة (FWC) :"قدر علماء الأحياء من مختبر العمر والنمو التابع لـ FWRI عمر هذه السمكة بنحو 50 عاماً، مما يجعلها أقدم عينة يتم جمعها لبرنامج الشيخوخة الخاص بنا".

وتشير اللجنة إلى أن الحصول على الهيكل الصلب، الذي يقع وراء دماغ الأسماك العظمية، من هذه السمكة كان قيماً للغاية، إذ أن الحصول على عينات من الأسماك الضخمة والكبيرة في العمر يعد أمراً نادر الحدوث.

وتساعد تلك الهياكل الأسماك على السماع، والحفاظ على توازنها، وتوجيه ذاتها. ويستخدم العلماء هيكل نمو أحجار الأذن لتقدير عمر السمكة.

وأكدت لجنة (FWC) على أنها "لا تشجع استهداف الهامور"، إذ أن عددها في خليج المكسيك غير معروف.