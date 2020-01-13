دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرر أن يكون الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، أول سائح يذهب إلى القمر. وسيقوم الياباني بذلك على صاروخ من شركة "SpaceX" في عام 2023. ولكن، يبدو أنه لا يرغب بالذهاب وحيداً، إذ أنه أعلن عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن رغبته بالبحث عن شريكة حياة لتذهب معه.

وصنع الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا اسماً لنفسه كموسيقي "روك"، وكعملاق في مجال تجارة الأزياء الإلكترونية، وكأول سائح يذهب إلى القمر.

واحتل الياباني عناوين الصحف في عام 2018 عندما تم الكشف عن أنه سيكون أول رجل يسافر إلى القمر على متن مركبة من شركة "SpaceX" في عام 2023، ما يعني أنه سيكون أول سائح إلى القمر.

الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا.

ولكن، يبدو أن الملياردير قرّر ألا يذهب إلى رحلته وحيداً، إذ أنه أعلن عن رغبته في البحث عن شريكة حياة لتذهب معه، وذلك عن طريق برنامج وثائقي من "ABEMATV" يُدعى "Full Moon Lovers".

وأعلن مايزاوا عن رغبته الفريدة من خلال تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، إذ أنه كتب: "لماذا لا تصبحي أول امرأة تسافر إلى القمر"؟

وأضاف الياباني في تغريدته أيضاً رابطاً لموقع إلكتروني يستقبل طلبات الراغبات بالانضمام للبرنامج الفريد من نوعه.

ما هي مواصفات شريكته المستقبلية؟

ورغم أنه تمكن من كسب المال، والمكانة الاجتماعية، والشهرة، إلا أنه أكّد أنه يقوم "بإعادة تشغيل" حياته، وفقاً لما ذكره على الموقع.

وذكر مايزاوا: "أنا في الـ44 من عمري الآن. وبينما تبدأ مشاعر الوحدة والفراغ في السيطرة تدريجياً، يتواجد أمر واحد أفكر فيه: الاستمرار في حب امرأة واحدة".

أعلن الملياردير الياياني، يوساكو مايزاوا، مؤخراً عن رغبته في البحث عن شريكة حياة ليجلبها معه في رحلة إلى القمر.

وأما عن مواصفات الشريكة التي يأمل في إيجادها، فيجب أن تكون امرأة عزباء بعمر الـ20 عاماً أو أكثر، ويجب أن تكون لديها شخصية مشرقة وإيجابية دائماً، وأن تكون مهتمة بالذهاب إلى الفضاء، وقادرة على المشاركة والاستعداد للرحلة.

وإضافةً إلى ذلك، يجب تكون شريكته مهتمة بالسلام العالمي.

وسوف تنتهي الفرصة للتقدم بالطلبات في 17 يناير/كانون الثاني.

وبعد سلسلة من المواعيد المخصصة للتعارف (matchmaking) بين الشريكات المحتملات ومايزاوا خلال منتصف شهر فبراير/شباط ومارس/ آذار، سوف يختار الملياردير شريكته في نهاية مارس/آذار.

الجهود لجعل السياحة الفضائية واقعاً

وترى شركة "SpaceX"، التي يديرها إيلون ماسك، أن السياحة الفضائية عبارة عن "خطوة مهمة لتمكين الأشخاص العاديين الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء".

الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، مع إيلون ماسك، رئيس شركة "SpaceX".

ويرغب نظراء ماسك من أصحاب الملايين، مثل مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس، وريتشارد برانسون من مجموعة "فيرجن غروب"، تحويل السياحة الفضائية إلى تجارة.

وتخطط شركاتهم إلى القيام برحلات قصيرة دون مدارية يتمكن خلالها المسافرون من تجربة انعدام التوازن، إضافة إلى مشاهدة إطلالات واسعة للكرة الأرضية.