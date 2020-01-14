مصور يبرز رواد محطة مصر في الإسكندرية..أقدم محطة قطار في أفريقيا والشرق الأوسط
- نورهان الكلاوي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على أرصفتها يمر الآلاف من الأشخاص يومياً، بين مسافرين وعائدين. وداخل محطة مصر في الإسكندرية، ينتظر العديد بترقب عربات القطار، ويتأملون في جدران المحطة التي تحمل الكثير من التاريخ، وفي هذا المشروع الفني، يبرز المصور المصري كريم أحمد مشاهد يومية لرواد محطة مصر في الإسكندرية.
وتشير الوثائق التاريخية التي تخص إنشاء أول خط سكة حديد في مصر، إلى قيام الخديوي عباس حلمي الثاني، حاكم مصر آنذاك، بإسناد مهمة إنشاء السكة الحديدية إلى مصمم السكك الحديدية البريطاني روبيرت ستيفنسون، بتاريخ 12 يوليو/تموز عام 1851، وبدأ العمل فيها عام 1852.
ويشتهر ميدان محطة مصر، والذي يقع وسط مدينة الإسكندرية بسبب موقعه الذي تتفرع منه معظم الطرق إلى كافة أنحاء المدينة.
وتضم منطقة محطة مصر أكبر ميادين مدينة الإسكندرية، وتُسمى ميدان الشهداء.
ويطلق سكان الإسكندرية على مبنى محطة قطارات الإسكندرية اسم "محطة مصر"، على غرار محطة مصر في القاهرة.
ويعود تاريخ محطة مصر إلى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1927، عندما أعلن الملك فؤاد الأول رسمياً عن افتتاح محطة قطار الإسكندرية، وهو أول قطار في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويربط بين القاهرة وباقي محافظات مصر.
واستغرق تشييد محطة قطار مصر، من قبل شركة بلجيكية متخصصة في محطات القطارات، مدة 7 سنوات، إذ عطلت أحداث الحرب العالمية الأولى استيراد مواد البناء من الخارج، وكانت الأحجار المستخدمة في البناء تُستورد من اليونان وإيطاليا.
أما ضخامة المبنى، فلم يكن ما شغل الصحف حينها، إذ بلغت تكلفة إنشاء محطة قطارات الإسكندرية 350 ألف جنيه، وهو ما يعد بمثابة "مبلغ خيالي" وقتها.
ويقول أحمد إن المشروع يهدف إلى توثيق حياة المصريين اليومية داخل أقدم محطة قطار في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويشير أحمد إلى أن جميع فئات المجتمع ترتاد المحطة وبالأخص الطبقة المتوسطة والبسيطة، بالإضافة إلى من لديهم عمل يومي أو لظروف الدراسة.
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محطه قطار الاسكندرية او كما يطلق عليها السكندريون( محطه مصر ) في نوفبر سنة 1927 اعلن الملك فؤاد رسميا عن افتتاح محطه قطار الاسكندرية وهوثاني قطار في الشرق الاوسط وافريقيا بعد بريطانيا وهو يربط بين القاهرة وباقي محافظات مصر وتم استغراق انشاء محطه قطار مصر السبع سنوات بمساحة 4000مترا تم انشاء محطه قطار الاسكندرية (محطة مصر )بواسطة شركة بلجيكية حيث تم استيراد الاحجار المستخدمة من اليونان وايطاليا تم تكلفه انشاء محطه قطار الاسكندرية تكلفه 350 الف جنية ويعتبر تكلفه ورقم كبير في هذا الوقت وتم ادخال محطة قطار الاسكندرية (محطة مصر) من بين المبانى التراثية . copy مصادر متعددة لعدم توافر المعلومات الكافية #photooftheday#everydayeverywhere#everydaymiddleeast#everydaycairo#everydayegypt #everydayafrica#dailynewsegypt#egypt #egyptian #myegypt#medailylife #hipaae#ig_respect#instagram #yourshotphotographer#top_arabpic #one__shot__ #Nikon #nikonphoto#checkoutegypt #people_infinity #ourstreets #akasimagazine #creativeimagemagazine#suretialem #zonestreet #friendsinperson#HCSC_street #streetphotographyworldwide
ويوضح أحمد أن التصميم المعماري الفريد هو أبرز ما يميز محطة مصر، والتي أنشئت بطراز ينافس محطتي سكة حديد روما وباريس.
وبالنسبة إلى أحمد، تمثل محطة مصر حياة بأكملها لكافة فئات الشعب المصري، إذ تستوقف البعض من أجل الوصول إلى أشغالهم والبعض الآخر من أجل قضاء إجازة والترفيه عن أنفسهم، كما أنها وسيلة للباعة لكسب الرزق من خلال التنقل من عربة إلى أخرى.
ويشير أحمد إلى أنه اختار شخصيات المشروع خلال سيره في المحطة، ومراقبته لملامح الأشخاص وأماكن جلوسهم في انتظار عربات القطار التي ستنقلهم إلى محافظات أخرى، أو عند وصولهم لإتمام مصالحهم.
واستخدم أحمد تقنية المونوكروم، أحادي اللون، لإبراز روح ومشاعر المتواجدين في محطة القطار والابتعاد عن أي عناصر قد تلفت الانتباه من خلال الألوان. كما أن التعديل يتماشى مع التصميم المعماري القديم لمحطة مصر، بحسب ما قاله.