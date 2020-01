View this post on Instagram

محطه قطار الاسكندرية او كما يطلق عليها السكندريون( محطه مصر ) في نوفبر سنة 1927 اعلن الملك فؤاد رسميا عن افتتاح محطه قطار الاسكندرية وهوثاني قطار في الشرق الاوسط وافريقيا بعد بريطانيا وهو يربط بين القاهرة وباقي محافظات مصر وتم استغراق انشاء محطه قطار مصر السبع سنوات بمساحة 4000مترا تم انشاء محطه قطار الاسكندرية (محطة مصر )بواسطة شركة بلجيكية حيث تم استيراد الاحجار المستخدمة من اليونان وايطاليا تم تكلفه انشاء محطه قطار الاسكندرية تكلفه 350 الف جنية ويعتبر تكلفه ورقم كبير في هذا الوقت وتم ادخال محطة قطار الاسكندرية (محطة مصر) من بين المبانى التراثية . copy مصادر متعددة لعدم توافر المعلومات الكافية #photooftheday#everydayeverywhere#everydaymiddleeast#everydaycairo#everydayegypt #everydayafrica#dailynewsegypt#egypt #egyptian #myegypt#medailylife #hipaae#ig_respect#instagram #yourshotphotographer#top_arabpic #one__shot__ #Nikon #nikonphoto#checkoutegypt #people_infinity #ourstreets #akasimagazine #creativeimagemagazine#suretialem #zonestreet #friendsinperson#HCSC_street #streetphotographyworldwide