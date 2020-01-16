خبأ 200 عقرب حي في حقيبة سفره..للسفر من الصين إلى سريلانكا

ما هي السلوكيات الثلاثة الـ "أسوأ" للمسافرين عند الانتظار في ردهات المطارات؟

دبي، الإمرات العربية المتحدة (CNN) -- قُبض على مسافر صينى، الاثنين، لمحاولته تهريب 200 عقرب حي خارج سريلانكا.

وقال المتحدث باسم جمارك سريلانكا، سونيل جاياراثنا، لـCNN، إن الرجل البالغ من العمر 30 عاماً كان متوجهاً إلى مدينة غوانزو بجنوب الصين من مطار باندارنيك الدولي في مدينة كولمبو، عندما اكتشفت السلطات العقارب الحية في حقيبته التي تم تسجيل إجراءات وصولها.

قالت جمارك سريلانكا إن العقارب الحية، التي يمنع إخراجها من البلاد، كانت مخبأة في أمتعة الرجل.

وتُظهر الصور المقدمة من الجمارك السريلانكية العقارب معبأة داخل 7 صناديق بلاستيكية على الأقل. وقال جاياراثنا إنها جُمعت من عدة مناطق في سريلانكا.

وأضاف جاياراثنا أن السلطات أطلقت سراح الرجل بعد أن دفع غرامة قدرها 100 ألف روبية سريلانكية، أي ما يعادل 552 دولاراً أمريكياً.

وتواصل السلطات التحقيق في الحادث.

ويتم استخدام العقارب في الطب الصيني التقليدي التي يزعم الممارسون أنه يمكن أن يساعد في تخفيف الألم في العضلات والأعصاب.

وتعد سريلانكا موطناً لمجموعة متنوعة من الحيوانات البرية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على المسافرين جواً وهم يحاولون تهريب الحيوانات الحية خارج البلاد.

وفي عام 2014، قُبض على رجل صيني في مدينة كولمبو أثناء محاولته تهريب أعشاش طائر السنونو التي تقدر بقيمة 50 ألف دولار.