مطعم وجبات سريعة يعرض على الأمير هاري وظيفة "ملكية" ويثير تفاعلاً
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، عن تخليهما عن دوريهما كأعضاء "بارزين" في العائلة المالكة البريطانية، يبدو أن عروض عمل "ملكية" قد بدأت تنهال على الثنائي.
وفي تغريدة نشرها حساب "برجر كينج"، وهو مطعم للوجبات السريعة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ذكر فيها: "هاري.. هذه العائلة المالكة تعرض وظائف بدوام جزئي".
ونشر حساب "برجر كينج" الأرجنتين، عبر موقع "إنستغرام" صورة أرفقها بتعليق موجهة للدوق والدوقة قال فيها: "مثل آلاف الناس، يمكن أن يكون مستقبلك معنا كما تريده".
ولاقت هذه التغريدة ردود فعل واسعة، منها ساخرة وأخرى كانت داعمة لقرار هاري وميغان حول ابتعادهما من منصبهما الملكي، إذ كتب أحدهم "إنه يتخلى عن كونه شخصية ملكية، وليس عن كرامته".
بينما كتب أحد المغردين: "أنا أحترم قرارهما! لا أحد يعلم ما الذي يعيشه الثنائي الملكي. وأعتقد أنه يحق لهاري حماية أسرته من المواقف الفظيعة التي مرت بها والدته".
وبالطبع، كانت هناك بعض التعليقات التي سخرت من عرض مطعم الوجبات السريعة، أحدها أنه يجب على هاري أن يستأذن الدوقة أولاً. كما اقترح مغرد تقديم هذا العرض للأمير آندرو، دوق يورك.
وجاء إعلان الأمير هاري وزوجته في الثامن من يناير/ كانون الثاني، حيث كتب عبر "إنستغرام" أنه "بعد شهور عديدة من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء تحول هذا العام"، وأوضحا أنهما يأملان في "القيام بدور جديد داخل هذه المؤسسة".
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“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA
وقال هاري وميغان: "نعتزم التراجع كأعضاء ’بارزين‘ في العائلة المالكة، ونعمل على أن نكون مستقلان ماليًا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".