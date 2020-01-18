بعد جدل نقل تمثال "رمسيس الثاني" على عربة "زبالة".. آثار مصر ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورا تبين عملية نقل تمثال قالوا إنه "للملك الفرعوني رمسيس الثاني" في عربة "زبالة"، الأمر الذي اثار جدلا واسعا.

وتبين الصور، التي تم تداولها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عملية نقل تمثال ضخم على شكل ملك مصري قديم على سيارة نقل بـ"طريقة عشوائية"، وفقاً لما هو مكتوب على الموقع الرسمي لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي.

وتداول بعض المغردين صوراً لعملية النقل، كما عبّر بعضهم عن معارضتهم للطريقة التي تم فيها التعامل مع التمثال.

وفي ظل هذا الموقف، وضح رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أيمن عشماوي، حقيقة الصور التي تم تداولها، إذ أنه أشار إلى أن التمثال ليس أثرياً، وهو في الحقيقة مجرد نسخة تم وضعها أمام جامعة الزقازيق لتزيين مدخلها، حسب ما ذكره الموقع.

وأما عن السبب وراء نقل التمثال الذي يحاكي التمثال الخاص بالملك الفرعوني رمسيس الثاني، فشرح عشماوي أن ذلك جزء من خطة محافظة الشرقية لتطوير المنطقة، إضافةً إلى فتح محاور مرورية جديدة.