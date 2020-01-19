مقابل 100 ألف دولار.. استمتع برحلة حول العالم على متن طائرة فاخرة

نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في وقت سابق من عام 2019، انطلقت أطول رحلة بحرية للركاب في العالم من لندن. واستغرقت الرحلة 245 يوماً زار خلالها الركاب 6 قارات، و51 دولة، و111 ميناءً. ولكن، ماذا عن الأشخاص الذين يرغبون برؤية مختلف وجهات العالم في مغامرة عالمية رغم معاناتهم من ضيق الوقت؟

وقد يكمن الحل للمغامرين بجداول مزدحمة بأخذ رحلات جوية بدلاً من رحلة بحرية.

وعلى خلاف الرحلات البحرية، تمتد الرحلات الجوية، التي تجوب العالم في الغالب، من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ولن تكون رحلة كهذه رخيصة، فهي تتوفر للقلة الذين يستطيعون تحمل عطلة تتجاوز تكلفتها 100 ألف دولار، ومع ذلك، بدأت بعض الخيارات الأكثر رخصاً بالظهور.

وإليك بعض خيارات السفر للراغبين في أخذ رحلة جوية حول العالم في عام 2020:

"أبركرومبي أند كنت"

زبائن "أبركرومبي أند كنت" وهم في طريقهم إلى سانداكان بماليزيا.

تُعد شركة "أبركرومبي أند كنت" (Abercrombie & Kent) رائدة في مجال الرحلات الجوية، إذ كانت تنقل الركاب حول العالم من عام 1989، وهي تنقل الركاب على متن طائرة "بوينغ 757".

وتسع الرحلات الجوية التي تقدمها الشركة كل عام، والتي يبلغ عددها رحلتين أو 3 رحلات، لـ50 شخصاً.

تركز رحلات "أبركرومبي أند كنت" حول الثقافة والعالم الطبيعي.

وتتمحور رحلاتهم حول الثقافة والعالم الطبيعي. وتتراوح الأسعار بين 140 ألف و160 ألف دولار.

وإذا كنت راغباً في حجز مقعد، ستنطلق إحدى رحلاتهم من سياتل بالولايات المتحدة في فبراير/ شباط من عام 2020.

وستأخذك رحلة "Wildlife Safari"، التي تستغرق 25 يوماً، في رحلة لاستكشاف حيوانات الليمور في مدغشقر، وأسماك قرش الحوت في الفلبين، إضافةً إلى دببة الباندا العملاقة، والغوريلا الجبلية.

"فور سيزونز"

تنقل "فور سيزونز" زبائنها على متن طائرة "بوينغ 757".

وفي عام 2015، أطلقت سلسلة الفنادق الراقية الكندية هذه رحلاتها الجوية الخاصة، واختارت الشركة أيضاً نقل مسافريها على متن طائرة "بوينغ 757" أيضاً.

وفي داخل الطائرة، تتوفر 52 مقاعد قابلة للتمدد كلياً، إضافة إلى كابينة تهدف إلى محاكاة تجربة المكوث في فنادق "فور سيزونز" على الأرض.

تنطلق رحلة "International Intrigue 2020" من سياتل بالولايات المتحدة في 15 فبراير/شباط من 2020.

وتوفر "فور سيزونز" حالياً 4 مسارات مختلفة لعام 2020، و3 مسارات لعام 2021.

وتتضمن كل منها مزيجاً من الوجهات المتنوعة مثل اليابان، والسافانا الأفريقية، وجزر بولينيزيا، أو العواصم الثقافية الأوروبية.

وتنطلق رحلة "International Intrigue 2020" من سياتل بالولايات المتحدة في 15 فبراير/شباط من 2020، لتنتهي في باريس في 9 مارس/آذار.

وستأخذك هذه الرحلة إلى "سيرينغيتي" بأفريقيا، وهوي-آن في فيتنام، وجزر المالديف، وجبال الأطلس، وتكلف الرحلة 147 ألف دولار للشخص الواحد.

"كريستال كروزس"

تمنح "كريستال كروزس" زبائنها فرصة لاستكشاف العالم على متن طائرة "بوينغ 777".

وأما شركة "كريستال كروزس" (Crystal Cruises)، فهي تمنح زبائنها فرصة لاستكشاف العالم على متن طائرة "بوينغ 777"، وهي طائرة تستخدم للرحلات طويلة المدى.

وتم تجهيز الطائرة بمقصورة فاخرة تحتضن 88 مقعداً تتحول إلى أسرّة مستوية، إضافة إلى حانة، وصالة اجتماعية.

تحتضن الطائرة حانة، إضافةً إلى صالة اجتماعية.

وتتوفر طائرة "Crystal Skye" للإستئجار بشكل خاص، بدلاً من توفيرها لمسارات تم التخطيط لها مسبقاً.

ويمكن للزبائن الأثرياء تصميم رحلاتهم، أو الاختيار بين الوجهات التي تُعرف بها الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن تكلفة استئجار هذه الطائرة يبلغ حوالي 60 ألف دولار في الساعة.

حول العالم في طائرة "كانتاس جامبو"

تبدأ أسعار الرحلات التي توفرها الشركة الأسترالية "Constellation Journeys" من 15 ألف دولار.

إذا كنت تبحث عن رحلة أقل تكلفة، فتوفر الشركة الأسترالية "Constellation Journeys" رحلات حول العالم على متن طائرات "بوينغ 747-400"، وتتراوح أسعارها من 15 ألف دولار إلى 50 ألف دولار.

وتم إيجار طائرة "جامبو" الأيقونية بشكل شامل للخدمة من شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"، وتوفر الشركة الطاقم، وتعتني بالجوانب المتعلقة بالطيران في رحلاتها.

وتغطي الرحلة بأكملها 25 ألف ميل بحري، وهي تستغرق 20 يوماً.

وتنطلق الرحلة من سيدني، وتتضمن محطاتها سيؤول، والقدس، وفاليتا، وبرشلونة، وماتشو بيتشو، وجزيرة القيامة.

وتبدأ الرحلة، التي تستمر 18 يوماً، في سيدني في 29 أبريل/نيسان، وتبدأ أسعارها من 22 ألف و400 دولار.