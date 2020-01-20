قصر البارون يعود للحياة بعد سنوات من الإهمال..ومصر تعلن موعد الافتتاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن موعد افتتاح قصر البارون في شهر فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد الانتهاء من عملية الترميم التي بلغت تكلفتها 100 مليون جنيه مصري، ما يعادل 6 مليون دولار.

قصر البارون

وتفقد وزير السياحة والآثار، خالد العناني، الأعمال النهائية لمشروع ترميم قصر البارون تمهيداً لافتتاحه في شهر فبراير/شباط، بحسب ما ذُكر في البيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

التصميم الخارجي لقصر البارون

وأشار البيان أنه تم إعادة تأهيل قصر البارون ليصبح معرضاً يروي تاريخ حي هيليوبوليس.

قصر البارون من الداخل

وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من الصور، والوثائق الأرشيفية، والرسامات الإيضاحية، والخرائط، والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة، حي هيليوبوليس وحي المطرية، عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور، والخرائط، والوثائق، والأفلام التي تحكي تاريخ مصر الجديدة، ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة، بحسب ما ذكره البيان.

قصر البارون من الداخل

ويقع قصر البارون في حي مصر الجديدة، في شارع العروبة بطريق صلاح سالم، بحسب ما ذكره موقع "بوابة الأهرام".

خارج قصر البارون

وشيد القصر، الذي يعرف أيضاً باسم "Le Palais Hindou"، أي "القصر الهندي"، على يد المليونير البلجيكي، ادوارد إمبان، عام 1911.

ويعد قصر البارون أحد أبرز معالم حي مصر الجديدة، وهو قصر تاريخي مستوحى من العمارة الهندية، بحسب ما ذكره موقع بوابة الأهرام.

تصميم القصر مستوحى من العمارة الهندية

واستلهمت إنشاءات القصر من معبد "انكوروات" ومعابد "أوريسا" في الهند، وصممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، بحسب ما ذُكر بموقع بوابة الأهرام.

وصُمم القصر بحيث لا تغيب عنه الشمس، حيث تدخل أشعة الشمس جميع حجراته وردهاته، بحسب ما ذُكر بموقع بوابة الأهرام.