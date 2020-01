من الطعمية إلى الكشري.. 13 طبقاً من أشهر أطباق المطبخ المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشتهر المطبخ المصري بالعديد من المأكولات والمشروبات اللذيذة، فمن منا لم يسمع بطبق الكشري الشهي أو الطعمية المقرمشة، والتي تعرف أيضاً باسم الفلافل.

وتمتد تقاليد الطهي في مصر إلى ما يزيد عن 5 آلاف عام، أي منذ زمن الفراعنة.

وخلال القرون التي تلت ذلك، فرض الطعام المحلي، من المكونات وطرق التحضير، سيطرته على جميع الأشخاص الذين كانوا يتجولون في جميع أنحاء مصر، من اليونانيين، والرومان، والعرب، والعثمانيين، والفرنسيين والبريطانيين.

وتقول مؤلفة كتاب "The Taste of Egypt: Home Cooking from the Middle East "، دينا الضيف، إن معظم الأطعمة من المطبخ المصري تشبه تلك الموجودة في بلدان الشرق الأوسط.

ولكن ما يميز المطبخ المصري هو طريقة تحضير تلك الأطباق بمكونات ونكهات مختلفة.

ومن الطعمية إلى الكشري، فيما يلي 13 نوعاً من أشهر المؤكلات والمشروبات في المطبخ المصري.

طبق الطعمية (الفلافل)

يُعتقد أن الفلافل مصرية الأصل

ورغم من وجود الفلافل في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، إلا أن عدداً من الذواقة أشاروا إلى أن أشهى الفلافل توجد في مصر، ولا سيما التي تُحضر بالمطاعم وأكشاك الشوارع في القاهرة.

ومن المرجح أن تكون الدوائر المقلية، والمصنوعة من الفول في مصر، ومن الحمص في أماكن أخرى من المنطقة، قد نشأت في مصر القديمة.

طبق الكشري

يعد طبق الكشري الغني بالكربوهيدرات وجبة مثالية لفصل الشتاء

يعد طبق الكشري أحد أكثر الأطباق شعبية في مصر، وهو مزيج غني بالكربوهيدرات، ويحتوي على المعكرونة، والأرز والعدس، وتُضاف فوقه صلصة البندورة، والبصل المقلي، وأي شيء آخر يفضل الطاهي إضافته.

ويعد طبق نباتي إذا تم تحضيره باستخدام الزيت النباتي.

طبق الملوخية

يُعد طبق الملوخيّة أحد أشهر الأطباق الوطنية في مصر

ويستمد طبق الملوخيّة الساخن لونه المميز من أوراق الملوخية المقطعة والمطبوخة مع مرقة اللحم أو المأكولات البحرية، ويضاف إليه مجموعة متنوعة من التوابل، بما في ذلك الكزبرة والثوم.

وعادةً ما تقدم الملوخيّة مع الأرز الأبيض.

طبق الشكشوكة

يتكون طبق الشكشوكة من البيض المطبوخ في صلصة الطماطم والفلفل الحار والبصل

يشتهر طبق الإفطار اللذيذ في الإسكندرية، ويتكون من البيض المطبوخ مع صلصة الطماطم مع إضافة الفلفل والثوم، ويفضل تناوله داخل مقهى مطل على الواجهة البحرية أو داخل شرفة أحد الفنادق المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

طبق الفتة

تشمل المكونات الرئيسية لهذا الطبق الأرز، واللحم البقري، والخبز المقلي

يعد طبق الفتة من الأطباق المفضلة في النوبة، وغالباً ما يقدم في المناسبات العائلية الخاصة وكذلك في الأعياد الإسلامية والمسيحية، ولكن يمكن العثور عليه الآن في قوائم المطاعم في جميع أنحاء صعيد مصر.

وتشمل المكونات الرئيسية لهذا الطبق الأرز، واللحم البقري، والخبز المقلي، ويضاف إليه صلصة البندورة ومرقة اللحم.

طبق البطيخ مع الجبنة البيضاء

يعد هذا المزيج من قطع الجبنة البيضاء مع البطيخ البارد بمثابة أفضل الوجبات لمجابهة حر الصيف

يضم المطبخ المصري مجموعة متنوعة من الجبن، وهو تقليد يعود إلى العصر الفرعوني. ويعد طبق الجبنة بالبطيخ البارد أحد الوجبات الخفيفة المفضلة لفصل الصيف.

طبق الكبدة

يمكن تناول الكبدة المشوية بمفردها أو في شطيرة كوجبة جانبية

تقدم الكبدة المشوية، سواء كبدة الدجاج أو اللحم البقري، بعدة طرق مختلفة في مصر، كمكون رئيسي في الشطائر أو بمفردها كطبق جانب أو رئيسي.

ويمكن تجربة طبق الكبدة الإسكندراني التي تحتوي على العديد من التوابل، وتقدم مع الطحينة أو الحمص، والمخلل، في الخبز البلدي كطبق جانبي محتمل.

المحشي

هناك عدة أنواع من المحشي، مثل محشي الباذنجان، ومحشي الفلفل، ومحشي الكوسا، ومحشي ورق العنب

تتكون حشوة المحشي من اللحم المفروم أو الأرز المتبل بالبهارات المتنوعة، وغالباً ما تنضج في مرقة اللحم أو الدجاج، ويضاف إليها عصير الليمون.

وهناك عدة أنواع من المحشي مثل محشي الباذنجان، ومحشي الفلفل الحلو، ومحشي الكوسا، ومحشي الطمام، ومحشي ورق العنب، ومحشي الملفوف.

طبق البابا غنوج

يتكون طبق "بابا غنوج" من الباذنجان المشوي المهروس مع البقدونس، والكمون، وعصير الليمون، والملح، والفلفل

يتكون الطبق التقليدي، والمعروف باسم "بابا غنوج"، من الباذنجان المشوي المهروس مع البقدونس، والكمون وعصير الليمون، وكذلك الملح والفلفل.

طبق السمك الوراطة

يعد طبق سمك الوراطة من أشهر أطباق الأسماك التي تقدم في المطاعم

بالنظر إلى حقيقة أن مصر تقع بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، فستجد المأكولات البحرية المحضرة بجميع أنواع الطرق المختلفة في العديد من المدن الساحلية في مصر، ومن بين أكثر أطباق الأسماك شعبية في المطاعم هو سمك الوراطة.

طبق الكنافة

تتكون الكنافة من خيوط عجين رفيعة محشوة بالجبن الكريمي ويضاف إليها شراب السكر والمكسرات

تفتخر مصر بمجموعة مذهلة من الحلويات والوجبات الخفيفة الحلوة. ومع ذلك، ربما تكون الكنافة هي الحلوى الأكثر شعبية.

وتتكون من خيوط عجين رفيعة ومحشوة بالجبن الكريمي وغالباً ما تكون مغطاة بالمكسرات وشراب السكر.

كوب الشاي المصري

يتواجد نوعان من الشاي، شاي كشري ذهبي في الشمال وشاي الحبر الصعيدي في الجنوب

لا يوجد أي مكان في مصر لا يقدم الشاي.

ويُقدم الشاي مع كمية وفيرة من السكر، ويتواجد نوعان أساسيان، النوع الأول شاي كشري ذهبي في الشمال، وغالباً ما يُقدم مع النعناع، والنوع الثاني هو الشاي الصعيدي الحبر، أي ثقيل، في الجنوب، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أنواع الشاي العشبية.

العصائر المصرية

يعد التمر الهندي والخروب والدوم والكركديه من أشهر المشروبات في مصر

في بلد يقع على حافة الصحراء، من المهم تناول السوائل التي تحافظ على رطوبة الجسم. وعلى مدى آلاف السنين، ابتكرت مصر مجموعة واسعة من مشروبات الفاكهة والزهور لإنجاز هذه المهمة، ومن بينها التمر الهندي، والخروب، والدوام، والكركديه.