دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- تتمتع مصر بالعديد من المواقع الطبيعية، ولكن على بعد 150 كيلومتراً جنوب غرب القاهرة، يكمن أكبر وأهم موقع في العالم لحفريات الحيتان، وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.

لقطة من أعلى لوادي الحيتان

وتنتمي الحفريات بوادي الحيتان إلى سلالات منقرضة من الحيتان، مما يدل على تطورها من ثدييات برية إلى ثدييات بحرية على مر العصور.

فايز يلتقط سيلفي أمام أكبر هيكل حوت متصل في وادي الحيتان

وفي حواره مع موقع CNN بالعربية، يقول المصور ومدون رحلات السفر بيشوي فايز إنه يجوب أنحاء مصر من أجل توثيق جميع التجارب السياحية حتى يتعرف إليها المصريين ويستمتعوا بها، إلى جانب ترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

هيكل عظمي لحوت يرجع عمره إلى 40 مليون عام

ويشير فايز إلى أن وادي الحيتان يرجع تاريخه إلى نحو 40 مليون عام، حيث عثر على الكثير من هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة.

لقطة لأشكال بعض الصخور المتكونة عن طريق عوامل التعرية على مر العصور في الوادي

وتتميز محمية "وادي الحيتان" بنظام بيئي فريد من نوعه، يحتوي على تكوينات جيولوجية وحفريات نادرة، ومن بينها مجموعة كبيرة من هياكل الحيتان التي يصل عددها إلى 406 هيكل عظمي ترجع إلى 40 مليون عام، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

هيكل حوت الدوردون الذي ينتمي إلى رتبة الحيتان القديمة في وادي الحيتان

ويصف فايز الوقوف أمام رفات الحيتان القديمة بالمنظر المهيب، إذ تظهر الحفريات وجود أرجل للحيتان قبل تطورها منذ 40 مليون عام، بحسب ما قاله.

موقع للتخييم بين أحضان التكوينات الجيولوجية في وادي الحيتان

ويرى فايز أن محمية وادي الريان تُعد أيضاً مكاناً رائعاً ومناسباً للتخييم والاستمتاع بالأجواء الصحراوية والمناظر الساحرة للنجوم المتلألئة والظواهر الفلكية في السماء.

لقطة لظاهرة ذراع مجرة درب التبانة من سماء وادي الحيتان

200 صورة مدمجة بصورة واحدة التقطت على مدار 3 ساعات تجسد حركة النجوم في محمية وادي الحيتان بالفيوم

ويوضح فايز أن العوامل المناخية لوادي الحيتان ساعدت في الحفاظ على حفريات الحيتان في حالة جيدة.

لقطة لجذور المانجروف المتحجرة من داخل مكان الاستراحة

ويضيف فايز أنه تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.

أكبر هيكل كامل متصل لحوت الباسيليوس من ٤٠ مليون سنة داخل متحف الحفريات وتغير المناخ بوادي الحيتان بالفيوم The largest... Posted by Beshoy Fayez Travel photography on Saturday, August 27, 2016

ويشكل متحف الحفريات وتغير المناخ، الذي افتتح بوادي الحيتان عام 2016، عامل جذبٍ أخر، إذ يضم أكبر هيكل كامل متصل لحوت الباسيلوسورس، بالإضافة إلى مجموعة من حفريات الفقرات والتي تظهر تحول وادي الحيتان نتيجة تغير المناخ من بحر إلى صحراء على مر السنين.

هيكل عظمي لحوت الباسيليوس بين الصخور

وتعرف التقنية التصوير التي استخدمها فايز في توثيق رحلته إلى وادي الحيتان بعدسة عين السمكة أو عدسة "fisheye"، وهي تقنية لالتقاط الصور بمنظور 180 درجة، واستعان فايز بتلك التقنية للعمل على صور تجذب كل من يشاهدها لزيارة المكان.

لقطة من أعلى جبل المدورة بالفيوم، وهو تكوين جيولوجي عاصر حقب جيولوجية متنوعة

ويسعى فايز إلى تجميع لقطاته في كتاب يضم الأماكن السياحية في مصر بعدسة عين السمكة وسيطلق عليه "مصر بعين السمكة".