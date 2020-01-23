دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تضم القاهرة العديد من الحدائق والبساتين التي تمثل تراثها التاريخي وتزين شوارعها، وكانت حدائق قصر الجزيرة في عهد الخديوي إسماعيل بمثابة تحفة فنية متكاملة، واليوم يمثل ما أبقاه الزمن من تلك الحدائق بمثابة فرصة للتعرف على ماضيها العريق.

حديقة الزهرية

وفي حديثه مع CNN بالعربية، قال المصري محمد رحمي إن توثيقه للدفيئة الزراعية بحديقة الزهرية في حي الزمالك كان محض صدفة، إذ أنه مهتم بالمراكز الحضرية الحديثة التي تطورت على مدار القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومهتم بالاطلاع على أساليب العمارة المتغيرة على مر السنين.

حديقة الزهرية

وغالباً ما يمر رحمي بحديقة الزهرية، ولكنه لم يجد فرصة للذهاب إليها، وذات يوم، وجد بوابات الحديقة مفتوحة عندما كان يتجه نحو جسر قصر النيل، وقرّر الدخول إليها. وبما أن الحديقة عبارة عن مشتل ودفيئة زراعية تديرها الحكومة، فهي بالتالي تتبع ساعات الزيارة المحددة، بحسب ما قاله رحمي.

داخل الدفيئة الزراعية بحديقة الزهرية

ويقول رحمي إن هذه المنطقة الهادئة والدفيئة الزراعية الجميلة بألواحها الزجاجية الشهيرة كانت ذات مرة جزءاً من الأراضي الشاسعة والحدائق النباتية بقصر الخديوي إسماعيل الذي يعرف باسم قصر الجزيرة، واكتملت عملية بنائه عام 1869.

حديقة الزهرية

ويشير رحمي إلى أن هذه الزاوية من الحدائق كانت مخصصة لزراعة النباتات والأزهار النادرة، والتي تم استيرادها من قِبل مفتش المزارع الخديوية غوستاف ديشوفاليري.

كما يشير رحمي إلى كتاب بعنوان "Les Promenades et les Jardins du Caire" الذي يصف فيه منسق الحدائق الخديوية، ديشوفاليري، أنواع النباتات والحيوانات التي استوطنت حدائق قصر الجزيرة.

داخل الدفيئة الزراعية بحديقة الزهرية

وكان افتتاح قناة السويس بمثابة فرصة عظيمة أتاحت للخديوي إسماعيل تحقيق شغفه، الذي يتمثل في استعراض عاصمته أمام ضيوفه من الأباطرة والملوك والأمراء، لذا أسند مهمة تطوير وتنسيق الحدائق المحيطة بمقره المفضل، قصر الجزيرة، الواقع على جزيرة الزمالك، إلى المعماري البلجيكي ومنسق الحدائق جوستاف دلشيفالري، بحسب الكتاب الذي أشار إليه رحمي.

ولم تكن حدائق القصر تقل جمالاً عن القصر ذاته ومحتوياته الفاخرة، إذ خصص صاحب القصر، الخديوي إسماعيل، ميزانية ضخمة من أجل تزيين حدائق قصر الجزيرة.

داخل الدفيئة الزراعية بحديقة الزهرية

واستطاع دلشيفالري تحقيق أمنية الخديوي خلال عامٍ واحد (1869-1868)، حيث تمت زراعة الحديقة ذات الـ600 فدان بأكثر من مليون شتلة جديدة ونادرة من جميع أنحاء العالم، منها النخل الملكي والأكاسيا من جنوب مصر، وشتلات الفانيليا من مدغشقر، واللاتانيا من جزيرة ريونيون، والتمر هندي والمطاط والتين من الهند، وشجر التوت الأبيض من تركيا، وشجر الجميز الأسطوري المعروف بشجرة الفراعنة وغيرها.

وتنافست بين بعضها البعض زهور الغيردية برتقالية اللون، والألوسية البيضاء، والبنفسج، وأنواع كثيرة أخرى من الزهور مع الصبار، واليوكا، والأشجار العصارية.

داخل الدفيئة الزراعية بحديقة الزهرية

ووسط وفرة الأشجار والنباتات والزهور، بنى دالشفالري نافورة رخامية بيضاء، وكهف صخري مزود بشلالات مياه، وبحيرة صناعية، وفي الجزء الغربي من الحديقة، تم بناء 40 مشتلاً لزراعة الأوركيد، والأناناس، والموز، وبعض أنواع الفاكهة الاستوائية الأخرى.

ولم يكتفي دالشفالري بزراعة النباتات والأشجار وحسب، إذ قرر أن يحول جزء من مياه البحيرة الصناعية، في الجزء الغربي من الحديقة، إلى بركة صغيرة لتربية الأوز العراقي الأسود النادر، والبجع الأفريقي، والأوز الوحشي، والبط.

داخل دفيئة الزراعية بحيقة الزهرية

أما الجزء الجنوبي، فقد أسس دالشفالري فيه حديقة حيوان تضم الأسود، والنمور، والفهود، والغزلان، والزرافات، والنعام، وبالإضافة إلى أنواع أخرى من الحيوانات المختلفة، بحسب الكتاب.

وبعد مرور سنوات على عزل الخديوي ونفيه، قُسم قصر الجزيرة إلى عدة أقسام، وأصبحت حديقة الزهرية مشتلاً للنباتات.

حديقة الزهرية

ومن بين جميع الحدائق المذهلة ضمن حدائق قصر الجزيرة، حظيت حديقة الزهرية بأتعس مصير، فعندما تم إنشاء برج القاهرة بين عامي 1956 و1961، تم اقتطاع جزء منها لبناء مدخل البرج، كما أن معظم أشجارها النادرة التي جُلبت من الهند وأفريقيا تعرضت للإهمال.

ومع ذلك تبدو حديقة الزهرية بالزماك وكأنها امرأة مسنة تستمد قيمتها من الأطلال التي تحمل معالم جمالها القديم.