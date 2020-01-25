لماذا لا يغسل الأشخاص شعرهم خلال السنة الصينية الجديدة؟

بالصين.. قد تمر بين السحب أولاً قبل الوصول إلى هذه الأعجوبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقد حان الوقت لتوديع عام الخنزير، والترحيب بعام الفأر. ويبدأ العام القمري الجديد لعام 2020، الذي يمثل بداية عيد الربيع في الصين الذي يستمر لـ15 يوما، في 25 يناير/كانون الثاني. ويُعد هذا الوقت أكبر عطلة في السنة للعديد من الصينيين، وللكثير، هو يُعد الوقت الوحيد الذي يحصلون فيه على إجازة كافية من وظائفهم للعودة إلى موطنهم للاحتفال بين أحبائهم.

وإلى جانب ذلك، تأتي العديد من التقاليد والخرافات مع قدوم السنة الصينية الجديدة، والتي تهدف إلى جعل العام القادم مليء بالحظ والرخاء. وإليك لائحة بما يجب فعله و ما لا يجب فعله بهذه الفترة:

ما يجب فعله:

إطلاق الألعاب النارية

كلما زادت الألعاب النارية التي تطلقها، كل ما كان ذلك أفضل.

وخلال الألعاب النارية، لن تقوم بتزيين السماء بالألوان الجميلة فقط، إذ يُعتقد أن أصوات الفرقعة العالية تخيف الأرواح الشريرة.

تناول الزلابية

يُعد تناول أطباق الزلابية خلال فترة العطلات تقليد شائع شمال الصين، وذلك لثلاث أسباب.

أولاً، إنها شهية، ثانياً، إن الكلمة الصينية للزلابية في الصين، أي "جياو زي"، تشبه الكلمة القديمة التي تعني استبدال القديم بالجديد.

وثالثاً، يشبه شكل الزلابية المصنوعة على الطريقة الصينية قطع الذهب التي كانت تُستخدم كنقود في العصور القديمة.

ولذلك، يبدو طبق مليء بالزلابية مثل كومة كبيرة من الذهب، ويرمز ذلك إلى الثروة في العام القادم.

تنظيف المنزل

تأكد من أن منزلك نظيف قبل وصول منتصف الليل في ليلة رأس السنة القمرية الجديدة في 4 فبراير/شباط.

ويهدف التنظيف إلى تخليص منزلك من أي حظ سيء قد تراكم خلال العام الماضي.

ويُنصح أيضاً بتسوية الديون قبل حلول العام الجديد، بما في ذلك فواتير بطاقة الائتمان.

ويُعتقد أن بدء العام مع ديون قد يعني أنك سوف تُنهي العام مع كمية من الديون عليك أيضاً.

ما يجب عدم فعله:

غسل الشعر أو قصه

اترك شعرك كما هو في اليوم الأول من العام الجديد، إذ أن الحرف الصيني لكلمة الشعر هو الحرف ذاته في كلمة "الازدهار" الصينية.

ويعني ذلك أن غسل أو قص الشعر يعني أنك تقلل من ثروتك، وأنك تقوم بتقليل فرص تحقيقك للرخاء في العام القادم.

لا تقوم بالتنظيف بعد العام الجديد

إذا قمت بتنظيم احتفال كبير بمناسبة العام الجديد، تأكد من تنظيف المكان وإزالة القمامة قبل منتصف الليل.، وإلا، فسوف تضطر إلى الانتظار لليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة.

ويجب عليك ألا تقوم بأي نوع من التنظيف بتاتاً، وذلك لعدم التخلص من الحظ الجيد الذي يأتي خلال منتصف الليل.

شراء الكتب

يجب على محبي القراءة تخزين كتبهم ومجلاتهم قبل السنة الجديدة، لأن شرائها خلال عيد الربيع، الذي يستمر 15 يوماً، يجلب الحظ السيء.

ويعود السبب إلى كون لفظ كلمة لـ"كتاب" باللغة الصينية يشابه لفظ كملة "خسارة".

ولذلك، إن شراء الكتب في هذه الفترة يُعد بمثابة دعوة للحظ السيء.

إضافةً إلى ذلك، يجب تجنب منح الكتب كهدايا لأي شخص، لأنه سيكون كما لو أنك تتمنى الحظ السيء لهم.