اكتشاف أكثر من 40 مومياء في مصر.. فإلى أي حقبة تعود الجثث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُثر على مخزن آثار يضم 12 مومياء الأربعاء، بجوار مقبرة "بتاح حتب الأول"، داخل المنطقة الأثرية بسقارة في محافظة الجيزة.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وجود مخزن آثار لبعثة قديمة بجوار مقبرة فرعونية داخل المنطقة الأثرية بسقارة، ولم يتم إدراجه باكتشافات مخازن الآثار بسقارة، كما أنه غير معروف لمفتشي آثار المنطقة، بحسب البيان الصادر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع "فيسبوك".

أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى العثور على مخزن آثار بجوار مقبرة بتاح حتب الأول داخل المنطقة الأثرية بسقارة فى إطار جهود... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Wednesday, January 29, 2020

وتشكلت لجنة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع منطقة آثار سقارة، وتبين تواجد المخزن المشار إليه بأحد الغرف الملحقة بمقبرة "بتاح حتب الأول" بسقارة، بحسب ما ذكر في البيان.

وأشار البيان إلى أن المخزن هو عبارة عن قطع حجرية مُحكمة الإغلاق بالطين الطفلي، وخلفها أحد الأبواب الخشبية بقفل مُجمع عليه بالرصاص بخاتمين لإثنين من مفتشي آثار المنطقة بالستينيات من القرن الماضي.

كما أكد البيان العثور على غرفتين بداخلهما 12 تابوتاً خشبياً تضم 12مومياء، بالإضافة إلى غطاء تابوت خشبي، و3 قطع حجرية نقش على أحدها رسومات وكتابات هيروغليفية.