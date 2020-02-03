مستشفى بدبي يستخدم أداة رفع لنقل "المريض" لغرفة العمليات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بتعابيرهم الجدية وخطواتهم الواثقة، يمشي الأطباء بمعاطفهم البيضاء نحو مدخل المستشفى، لاستقبال أحد المرضى. ولكن، بدلاً من تجهيز الكرسي المتحرك لمساعدة المريض، يلجأون إلى أداة رفع لحمل هذا المريض، الذي يتراوح وزنه بين 400 و500 كيلوغرام، ونقله إلى سرير غرفة العمليات.

وقد تتواجد عيادات مختلفة خاصة بالإبل، ولكن لن تجد مستشفى خاص بمعدات وغرف طبية شاملة بالعالم، سوى في مدينة دبي.

وتأسس مستشفى دبي للجمال عام 2017، وهو الأول في العالم، وذلك لما يحمله الإبل من مكانة وأهمية في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإذا تجولت داخل المستشفى، فستلاحظ أن أقسامه متعددة ومتشابهة إلى حد كبير مع تصميم المستشفيات التي غالباً ما نقوم بزيارتها، إذ يتضمن أقساماً متخصصة للجراحة العامة، وجراحة العظام، والأشعة السينية، وغيرها.

وبالنسبة لموقع المستشفى، فيأخذ من منطقة المرموم مقراً له، حيث تُقام سباقات الهجن. وبالتالي، يُعالج المستشفى المرضى من الإبل وأي إصابات تعاني منها هذه الحيوانات. وبالطبع، يختلف عدد الحالات التي يستقبلها المستشفى، خاصة إذا أُقيمت سباقات للهجن.

ولا تتشابه جميع العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء على المرضى من الإبل، إذ يندرج بعضها تحت عمليات جراحية طارئة، مثل الحوادث التي تقع على حلبة السباق، وعمليات جراحية اختيارية مثل معالجة آلام الأسنان أو الرأس.

وقد يراودك الفضول حول كيفية تحضير الإبل للعملية الجراحية، إذ أوضح رئيس قسم الجراحة، ماثيو دي بونت، أنها تشبه كثيراً طريقة تحضير المريض لعمليته الجراحية.

وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، قال: "عادة ما نقوم بفحص شامل لتشخيص حالة المريض، ثم يبيت خلال فترة الليل في المستشفى. وفي صباح العملية الجراحية، يُجلب الجمل إلى منطقة التحضير، حتى يتم تخديره".

ومن منطقة التحضير إلى الغرفة الجراحية، تُربط قدمي الجمل للتحكم بحركته، ثم يستعين المستشفى بأداة رفع لنقل الجمل إلى سرير العمليات. وأخيراً، يستعد الأطباء لإجراء العملية الجراحية.

وبدوره، يسعى المستشفى بشكل أساسي إلى تحسين صحة الجمل في المقام الأول، مع تحسين وتطوير التقنيات المستخدمة، لضمان علاج الإبل في مدينة دبي وغيرها من البلدان.

ويُشار إلى أن المستشفى يستوعب حوالي 20 من حيوانات الإبل في آن واحد، كما يعمل اليوم على توفير 12 مكاناً آخراً لاستضافة الإبل. ليس ذلك فحسب، وإنما مجهز أيضاً بمساحة خاصة لإعادة تأهيل الإبل بعد العلاج.