دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة ديزني، الخميس، عن فتح أبواب الحجز بفندق "Star Wars: Galactic Starcruiser"، وهو فندق يحاكي سلسلة أفلام "حرب النجوم" الشهيرة، في وقت لاحق من هذا العام.

وفي أحد منشورات ديزني، قالت آن مورو جونسون، وهي المنتجة الفنية لشركة "Walt Disney Imagineering" إن الفندق سيقدم تجربة جديدة تماماً، حيث ستسنح لك فرصة العيش على متن سفينة الفضاء.

ورغم أن أبواب الحجز من المقرر افتتاحها هذا العام، إلا أنك لن تستطع عيش التجربة الفعلية حتى عام 2021، في منتجع "Walt Disney World"، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبدورها، أوضحت جونسون أن كل شيء في سفينة الفضاء سيجعلك تشعر أنك على مجرة بعيدة جداً. فعلى سبيل المثال، هناك أسرّة بطابقين، تشبه التي استخدمها تشوباكا، وهو شخصية خيالية في عالم "حرب النجوم".

وكان الإصدار الأخير لفيلم "حرب النجوم"، والذي يعرف باسم "The Rise of Skywalker"، قد حقق 32 مليون دولار، في فترة عيد الميلاد فقط. كما حقق المسلسل الخيالي "The Mandalorian"، الذي تجري أحداثه داخل عالم "حرب النجوم"، نجاحاً كبيراً يعود فضله للشخصية الشهيرة "Baby Yoda".