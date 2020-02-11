شاهد كيف تجاوبت الإبل مع ولي عهد دبي بعد مناداتها بأسمائها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من حسابه الرسمي على "إنستغرام"، يظهر حب ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للحيوانات والحياة البرية بشكل عام.

وشارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤخراً بمقطع فيديو على حسابه الرسمي في "إنستغرام" وهو ينادي الإبل بأسمائها، أي إعمار والفارس.

وفي مقطع الفيديو الذي يستمر لدقيقة تقريباً، تقترب الإبل من السيارة التي يقودها ولي العهد، ثم تأكل من يديه.

وفي البداية، تأتي إحدى الإبل فقط استجابةً لنداء ولي العهد، ثم تأكل من يده، وبعد ذلك، يسألها ولي العهد: "أين إعمار؟ اذهبي ونادي إعمار".

وبعد قليل من الوقت، تأتي إعمار مع الفارس بجانب السيارة، ويقوم ولي العهد بإطعامهما معاً.

وبعد ذلك، تباشر واحدة من الإبل بمداعبه ولي العهد في وجهه وذقنه.

ولطالما يأتي الشيخ حمدان دائماً بمغامرات جديدة في الحياة البرية، وهو يشارك العديد من تجاربه مع متابعيه من حين إلى آخر.

ومن حسابه، يمكن للمرء استكشاف صوره مع الزرافات، ومختلف الكائنات البحرية، والخيول، وغيرها.