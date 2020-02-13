دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور 20 عاماً من إطلاق خطوط "جيت بلو" الجوية، قدم مؤسسها خططاً لإطلاق شركة طيران جديدة، تبدأ رحلاتها بحلول نهاية هذا العام.

وتقدمت خطوط "بريز" الجوية (Breeze Airways)، للحصول على شهادة تشغيل لشركات الطيران من وزارة النقل الأمريكية وإدارة الطيران الفيدرالية.

وتُعد خطوط "بريز" الجوية شركة الطيران الناشئة الخامسة التي يطلقها المؤسس ديفيد نيلمان.

تُعد خطوط "بريز" الجوية شركة الطيران الناشئة الخامسة التي يطلقها المؤسس ديفيد نيلمان.

وإلى جانب "جيت بلو"، قام نيلمان أيضاً بإطلاق خطوط "موريس إير" الجوية، وخطوط "ويست جيت" الجوية، وخطوط "أزول" الجوية.

وفي البداية، ستستهدف خطوط "بريز" الجوية المدن الأمريكية متوسطة الحجم.

وقال نيلمان: "لقد أعدنا الإنسانية إلى صناعة الطيران مع جيت بلو"، ثم أضاف: "واليوم، نحن متحمسون لتقديم خطط لشركة الخطوط الجوية الأكثر لطافة في العالم".

قدم مؤسس خطوط "جيت بلو" الجوية، ديفيد نيلمان، خططاً لإطلاق شركة طيران جديدة تُدعى خطوط "بريز" الجوية (Breeze Airways).

وقامت بينيت ويلسون بتغطية بداية "جيت بلو" قبل 20 عاماً، من أجل منشور يتمحور حول تجارة شركات الطيران.

وقالت ويلسون، التي تعمل كمحررة في موقع "The Points Guy" للسفر حالياً: "لدى نيلمان سجل حافل بالإنجازات عندما يتعلق الأمر بتأسيس شركات الطيران"، موضحة أن الأمر كذلك سينطبق على بريز، بحسب تعبيرها.

وترى أستاذة التاريخ في جامعة "دايتون" في أوهايو بالولايات المتحدة، جانيت بيدناريك، أن تقديم خدمة منخفضة التكلفة ومستمرة إلى هذه المدن متوسطة الحجم لن يساعد الأشخاص الذين يعيشون هناك عن طريق توفير خدمة أفضل وبأسعار أفضل فحسب، إذ قالت إنه "سوف يساعد تلك المدن في التنافس في سوق تفضل المدن ذات المطارات الرئيسية الكبيرة بشكل كبير أيضاً".

وقامت "بريز" باستئجار 30 طائرة من طراز "إمبراير 195" لتخدم أسواق أصغر، ومن المقرر أن يتم تسليم هذه الطائرات في شهر مايو/أيار.

وطلبت شركة الطيران الجديدة أيضاً 60 طائرة جديدة من طراز "إيرباص 220-300" لخدمة الأسواق متوسطة الحجم، وسيتم تسليمها في أبريل/نيسان.