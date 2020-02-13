دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تضم مصر العديد من المواقع السياحية التي يعد بعضها بمثابة كنوز مخفية لا تحظى بالاهتمام المطلوب، وبعد اجتياح هاشتاغ "اتصور كأنك في أوروبا" لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يسعى مهندس مدني إلى تسليط الضوء على المناطق السياحية في جميع أنحاء مصر، لإبراز جمالها والترويج للسياحة من خلال الصور المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مصر برضو فيها اماكن حلوه .. خدلك صورة كانك في اوروبا... Posted by Ahmed Adrynoo on Friday, February 7, 2020

ويوضح مؤسس مجموعة "اتصور كأنك في أوروبا" على موقع "فيسبوك"، هشام أشرف، بمشاركة شقيقه محمد، أن الفكرة استوحها بعدما نشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورةً له بمدينة السويس، وعلّق بعفوية على الصورة بعبارة "مصر برضو فيها أماكن حلوه .. خدلك صورة كأنك في أوروبا"، ليتفاعل المستخدمون في مصر بنشر صور لهم بأماكن في مصر تبرز مدى جمالها الفريد والراقي، وهكذا انتشر هاشتاغ "اتصور كأنك في أوروبا".

قصر المنتزه في الإسكندرية

ويقول أشرف لموقع CNN بالعربية إن الحملة تهدف لاستخدام أسلوب جديد في نشر مثل هذه المناطق في مصر، ومن بينها مناطق سياحية غير معروفة، من خلال صور المصريين الجميلة.

مدينة أسوان، جبل أبو الهوا

ويشير أشرف إلى أن الحملة تهدف كذلك إلى إرسال رسالة لجميع دول العالم، مفادها أن مصر بلد السحر والجمال والسلام.

واحة سيوة

ويرى أشرف أن مصر تظل واحدة من أكثر الأماكن سحراً في العالم، إذ تفوق دول أوروبا بمنظر أهرامات الجيزة، والآثار المصرية والفرعونية التي تخطف الأنفاس، وتمنح الزائر فرصة نادرة للاطلاع على طريقة عيش تلك الحضارات التاريخية، بحسب ما قاله.

سانت كاترين بجنوب سيناء

وتتشابه مصر مع دول أوروبا بضمها مباني تاريخية، وشواطئ جميلة، وشوارع قديمة، بحسب ما ذكره أشرف.

وسط البلد، القاهرة

ويعتقد أشرف أن سبب انتشار هاشتاغ "اتصور كأنك في أوروبا"، يعود إلى رغبة المصريين في إظهار جمال مصر ومدى سحرها للعالم بأسره، بحسب ما قاله.

مدينة دهب

ويوضح أشرف أن الحملة ليست موجهة لمكان أو مدينة معينة في مصر بل تهدف إلى نشر صور فتوغرافية جميلة تعكس جمال البلاد سواء في مدينة أو قرية أو حي، إذ لا يهم متى وأين التقطت بقدر جمال ورقي الصورة ذاتها.

إسكندرية .. مصر جميلة😍😍 #اتصور كانك في اوروبا Posted by Mona Agha on Monday, February 10, 2020

أما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي، فكان إيجابياً للغاية، إذ تتنافس فئة الشباب على إبراز لقطات الصور في أماكن غير معروفة، وأخرى بطريقة تظهر مدى جمال مصر، ما يصب حتماً في مصلحة التعريف بجمال مصر الخفي، بحسب ما قاله أشرف.

وشهدت الحملة الكثير من الزخم الشعبي وتفاعل آلاف المواطنين المصريين لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

مدينة الفيوم

ويهدف أشرف في المرحلة القادمة إلى العمل على مقاطع فيديو وصور احترافية للأماكن الجميلة في مصر والترويج لها عالمياً.