بمناسبة عيد الحب.. تعرف إلى أكثر الأماكن رومانسية في العالم

هي طريقة التعبير القصوى عن الحب بهاواي.. هل تعرف ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تبحث عن مكان رومانسي تسافر إليه بمناسبة عيد الحب، مع شريك حياتك، فهناك العديد من المناطق التي ستلفت انتباهك، ولكن يجب أن تطرح على نفسك بعض الأسئلة أولاً.. هل تريد مدناً شهيرة مثل باريس وإسطنبول، أو ترغب الاستمتاع بالرمال البيضاء والمياه الفيروزية؟

فيما يلي، إليك أكثر 10 أماكن رومانسية في العالم:

جزر المالديف

تحتل جزر المالديف المرتبة الأولى في قائمة الأمنيات لكل شخص يبحث عن مكان رومانسي وهادئ، فهي تحتضن 26 جزيرة مرجانية، على بعد 600 ميل جنوب غرب الهند. وبالطبع، يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 منتجع، يمكن الوصول إليه باستخدام القارب السريع أو الطائرة المائية.

مدينة توسكانا في إيطاليا

تعتبر "قلعة الحب"، التي تقع وسط مزارع الكروم، من الأكثر الأماكن رومانسية في تلال توسكانا.

تسنح للضيوف فرصة الاختيار من بين 5 أجنحة فاخرة في فيلا "Ricucci"، التي تعود للقرن الثامن عشر. ليس ذلك فحسب، وإنما ستجد أيضاً أعمال فنانين معاصرين، مثل أنيش كابور، في مكان إقامتك.

هاواي

لطالما عُرفت هاواي بكونها إحدى أشهر الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل، فهي تتميز بمناظرها الطبيعية وشواطئها الرائعة وشلالاتها وجبالها أيضاً. وإذا كنت من محبي المغامرات، فهناك دروس متوفرة لركوب الأمواج للأزواج في عدد من المواقع المختلفة.

مدينة تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية

تتميز مدينة تشارلستون بشوارعها الرائعة وعرباتها التي تأخذك برحلة إلى أبرز أماكنها التاريخية. كما تعتبر شجرة "Angel Oak"، التي تبلغ من العمر 400 عام، مكاناً مناسباً لقضاء وقت رومانسي خلال فترة الظهيرة، قبل الاستمتاع بغروب الشمس.

إذا كنت من محبي الزهور، يمكنك التوجه إلى حديقة "Magnolia Plantation"، وهي تعد أقدم الحدائق العامة بالولايات المتحدة، التي فتحت أبوابها عام 1870.

جمهورية بوتسوانا

تتزايد شعبية بوتسوانا لأسباب عديدة، منها رغبة الاستمتاع بأوقات غروب الشمس الرائعة، وطبيعتها الخلابة، وحياتها البرية المثيرة للاهتمام. وفي حال سؤالك عن أفضل مكان للإقامة، فهو "Jack’s Camp"، الذي يتألف من 10 خيام تتميز بتصميمات تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.

مدينة باريس في فرنسا

إذا سُئلت عن أكثر المدن رومانسية في العالم، فربما ستكون باريس أول ما يخطر على بالك، خاصة أنها تتميز بوجود أشهر المعالم السياحية، مثل برج إيفل ومتحف اللوفر.

ولكن تستحق المدينة أن تبحث أيضاً عن أماكن أقل شهرة وزيارة، منها متحف "Musée de la Vie Romantique"، وهو متخصص بالفن والأدب والموسيقى خلال القرن التاسع عشر.

جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية

إذا كنت تبحث عن الخصوصية، فربما جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية، هي المكان الأمثل بالنسبة لك. تُعرف هذه الجزيرة باسم "جوهرة البحار الجنوبية"، كونها تجعلك تشعر أنك في واحة خاصة، بعيداً عن ضجيج الحياة ومشاغلها.

وفي حال اخترت العودة إلى المنتجع الصحي أو التسوق في القرى المحلية أو حتى القفز بالمظلات، فمن الواضح أن الجزيرة تقدم لك الراحة والاسترخاء أينما ذهبت.

مدينة كيبيك في كندا

يمكنك التنزه في المدن القديمة والاستمتاع بسحر الطراز الأوروبي، حيث ستجد مطاعم لا تصدق وغير موجودة في فرنسا! وإذا كنت من محبي البرد، فيمكنك السفر إلى مدينة كيبيك، في شهر فبراير/ شباط، خاصة أن مهرجان الشتاء يقدم مختلف المسابقات، مثل نحت الجليد.

بوينس آيرس في الأرجنتين

تقدم العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، مزيجاً من أجواء رقص التانغو والورود وتناول الطعام على النهر، مما يجعلها وجهة جذابة وساحرة.

ويعد حي "Puerto Madero" خياراً جيداً لتناول العشاء، وذلك بفضل مطاعمه المطلة على النهر وعروضه الموسيقية الحية ورقص التانغو، على وقع موسيقى، تُعرف باسم "Milonga".

مدينة كيوتو في اليابان

تعتبر كيوتو من أشهر المدن السياحية، وذلك بسبب تميز تاريخها ومواقعها وثقافتها وطعامها. ليس ذلك فحسب، وإنما يتدفق عدد من الأنهار عبر البلدة القديمة، مما يوفر فرصة مثالية لالتقاط الصور، خاصة في موسم أزهار الكرز.