للعازبين في عيد الحب.. إليكم فرصة طريفة للانتقام من الأحباء السابقين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون حلمت بقدوم هذا اليوم منذ وقت طويل، متخيلاً الأجواء الرومانسية التي ستقضيها مع شريك حياتك في عيد الحب.. ولكن شاء القدر أن يفرقكما وينتهي الحلم الذي رسمته في مخيلتك.

ربما تشعر الآن بالاستياء والغضب، وهذا أمر طبيعي، لكن حان الوقت لترسم الابتسامة على وجهك، خاصة بعد العرض الذي يقدمه مركز "Hemsley Conservation Center"، في مناسبة عيد الحب.

طريقة طريفة يمكن أن تساعدك في التنفيس عن غضبك. وبدوره، يقدم المركز، الذي يقع في المملكة المتحدة، فرصة تسمية صرصور، وهو موجود في المركز، على اسم شخص تستاء منه، مقابل 1.5 باونداً، أي حوالي دولارين.

ولكن تمهل قليلاً.. فهذه المبادرة تسعى إلى جمع المال لصالح تنفيذ مشاريع مستقبلية في حديقة الحيوان. وبحسب موقع المحمية، أوضح أن "الصراصير الحقيقية هي جزء مهم للنظام البيئي للأرض".

وبعد التبرع، ستصلك شهادة من المركز، لكن لن يظهر الاسم عليها، حتى لا "تُشعل النيران" بين الحبيبين السابقين من جديد.