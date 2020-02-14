للعازبين في عيد الحب.. إليكم فرصة طريفة للانتقام من الأحباء السابقين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون حلمت بقدوم هذا اليوم منذ وقت طويل، متخيلاً الأجواء الرومانسية التي ستقضيها مع شريك حياتك في عيد الحب.. ولكن شاء القدر أن يفرقكما وينتهي الحلم الذي رسمته في مخيلتك.
ربما تشعر الآن بالاستياء والغضب، وهذا أمر طبيعي، لكن حان الوقت لترسم الابتسامة على وجهك، خاصة بعد العرض الذي يقدمه مركز "Hemsley Conservation Center"، في مناسبة عيد الحب.
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Name a cockroach after your ex is back! www.hemsleyconservationcentre.com/valentinescockroach The start of 2020 let's face it, hasn't been great... and if you have been dumped recently it is even worse. But now it is time to cast those negative thoughts and feelings aside and to put a smile back on your face! For those that don’t quite require revenge, there’s another way to make you feel better about getting back at your ex on Valentine’s Day. The HCC is offering the chance to name a cockroach in honor of your friend's worthless ex-“someone” on this special holiday of love for just £1.50! For UK residents you can also purchase a gift box for yourself or loved one filled with luxury, handmade and vegan friendly products to not only help you wash that ex right out of your hair, but whole body too!
طريقة طريفة يمكن أن تساعدك في التنفيس عن غضبك. وبدوره، يقدم المركز، الذي يقع في المملكة المتحدة، فرصة تسمية صرصور، وهو موجود في المركز، على اسم شخص تستاء منه، مقابل 1.5 باونداً، أي حوالي دولارين.
ولكن تمهل قليلاً.. فهذه المبادرة تسعى إلى جمع المال لصالح تنفيذ مشاريع مستقبلية في حديقة الحيوان. وبحسب موقع المحمية، أوضح أن "الصراصير الحقيقية هي جزء مهم للنظام البيئي للأرض".
وبعد التبرع، ستصلك شهادة من المركز، لكن لن يظهر الاسم عليها، حتى لا "تُشعل النيران" بين الحبيبين السابقين من جديد.