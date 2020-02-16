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نشر الأحد ، 16 فبراير / شباط 2020

اكتشف كنوز القاهرة المخفية في مصر مع المصور كريم الحيوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تضم مصر العديد من المواقع السياحية التي يعد بعضها بمثابة كنوز مخفية لا تحظى بالاهتمام المطلوب. وقد انتشر مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان "اتصور كأنك في أوروبا"، سعى من خلاله المصريون إلى تسليط الضوء على المناطق السياحية في جميع أنحاء البلاد، لإبراز جمالها والترويج للسياحة من خلال الصور المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع الهاشتاغ بنشر صور لهم بأماكن تبرز مدى جمال مصر الفريد والراقي.

وتم مشاركة عدد كبير من الصور التي تحمل هاشتاغ "اتصور كأنك في أوروبا"، عبر مجموعة "Traveller Experience" لمشاركة خبرات السفر، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

OLD CATARACT HOTEL <3 احلا ما في مصر ❤️ اول مره اشارك هنا... Posted by Omar Hatem on Wednesday, February 12, 2020

القاهرة وجمالها (شارع المعز لدين الله الفاطمي) #أتصور_كأنك_في_أوروبا Posted by ‎مسعد سعد‎ on Sunday, February 16, 2020

#اتصور_كإنك_في_اوروبا #الاهرامات بتدل علي عظمه المكان 👌😍 الصورة من ابراج عثمان ف المعادى ❤💓 معرفش صاحب الصوره بس حبيت اشارك بيها وهو احق بالجايزة يارب يظهر✋💜. Posted by EN Helmy AS on Saturday, February 15, 2020

#اتصور_كإنك_في_اوروبا من اجمل الاماكن في القاهرة محمية وادي دجلة ♥ Posted by Marwan Mohamed on Sunday, February 16, 2020

وتفاعل آلاف المصريين مع الحملة لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة المحرر: نسخة سابقة من هذه القصة ورد فيها خطأ اسم مطلق الحملة وقد اقتضى التصحيح.