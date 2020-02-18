إطلاق حملة سياحية في كيوتو اليابانية وسط تفشي فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما تكون مدينة كيوتو اليابانية مكتظة بالسياح، من جميع أنحاء العالم. ولكن، يبدو أن الامر تغير إلى حد كبير. ومع تفشي فيروس كورونا، بات الزوار يُفضّلون الابتعاد عن الشوارع التاريخية في العاصمة اليابانية السابقة.

وابتكر أصحاب المتاجر، من 5 شوارع للتسوق في حي "أراشيياما" السياحي الشهير، حملة إعلانية تُعرف باسم "suitemasu Arashiyama"، أي "أراشيياما الفارغة"، بهدف جذب السياح إلى البلاد.

وتعرض الملصقات، التي أُطلقت للحملة الإعلانية، فرصة استمتاع المسافرين بأكثر المواقع زيارة وحدهم. وعلى سبيل المثال، أرفق أحد الملصقات بتعليق: "لقد مرّ وقت طويل منذ أن كان هناك قرود أكثر من البشر". بينما يعكس منشور آخر صورة بستان البامبو الجميل، وهو مصحوب بهاشتاغ "#nopeople" و"#nowisthetime"، أي "لا يوجد أشخاص" و"حان الوقت".

وتتميز "أراشيياما" عادة بفصول الشتاء، التي غالباً ما كانت تعج بالزوار خلال السنوات الماضية. ولكن، أفاد السكان أن المنطقة قد استقبلت عدداً أقل من الزوار في عام 2020، مقارنة بعام 2019، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونتيجة لذلك، يشير موقع السياحة في المدينة إلى أن أصحاب المتاجر على استعداد للترحيب بالزوار واستقبالهم بحفاوة كبيرة.

وقال المتحدث باسم المجتمع المحلي للترويج للسياحة في أراشيياما، شويتشي كاتو لـCNN: "تعرضت منطقتنا في الآونة الأخيرة للعديد من الكوارث، كالأعاصير والفيضانات وفيروس كورونا، ولكن يجب أن نستمر بالتفاؤل".

ويُذكر أن مدينة كيوتو، التي تحتضن 17 موقعاً ضمن قائمة التراث العالمي، تستقبل عادة آلاف السياح الأجانب بشكل يومي. ووسط مخاوف تفشي فيروس الكورونا، شهدت الوجهات الشعبية اليابانية انخفاضاً في عدد السياح.

ولا تعد اليابان الوحيدة المتأثرة في القطاع السياحي، حيث سجلت العديد من البلاد، في جميع أنحاء آسيا، انخفاضاً في عدد السياح، منذ بدء ظهور الفيروس.