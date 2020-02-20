حقيقة أم خيال..المناطيد تطفو فوق "كوبري ستانلي" بالإسكندرية في مصر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شاطئ الإسكندرية، تغنت به المطربة اللبنانية فيروز، وعلى خليج "ستانلي"، يقف "كوبري ستانلي" في شموخ بأبراجه الأربعة ليزين "كورنيش عروس البحر الأبيض المتوسط"، ولكن ما حكاية المناطيد التي تطفو فوقه بألوان مختلفة بلقطة هذا المصور؟

ونشر المصور ومصمم الغرافيك المصري محمد أنور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، صورة لكوبري ستانلي تحوم فوفه مناطيد الهواء بألوان مختلفة، ما أثار تساؤلات متابعيه، حول ما إذا كانت تلك المناطيد حقيقية؟

ويقول أنور لموقع CNN بالعربية، إنه أضاف المناطيد لإحدى الصور التي التقطها خلال توثيقه للجسر ليزيد من جمال إطلالته.

وافتتحت الإسكندرية "كوبري ستانلي" في 2 سبتمبر/ كانون الأول عام 2001، ليكون أول جسر يخترق سطح مياه البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية.

كوبري ستانلي في الإسكندرية

ويعد "كوبري ستانلي" اليوم أحد أهم معالم الإسكندرية، بطرازه المعماري الفلورنسي الإيطالي.

أحد مصابيح الإضاءة الخاصة بالجسر

ويقول أنور إن جسر ستانلي يتميز بجمال تصميمه، إذ يشبه تصاميم القصور الملكية في هيئته وإضاءته.

كوبري ستانلي في الإسكدرية

وبحسب موقع الشركة المطورة، "المقاولون العرب"، كان مشروع إنشاء "كوبري ستانلي" فوق خليج ستانلي، الموازي لطريق الكورنيش، ضمن مراحل أعمال تطوير كورنيش الإسكندرية، ويبلغ إجمالي طوله 400 متر وعرضه 21 متراً.

وبالنسبة لسكان الإسكندرية، يعد الجسر بمثابة جسر الحب في باريس، بحسب ما قاله أنور.

أحد أبراج كوبري ستانلي في الإسكندرية

ويشتهر حي"ستانلي"، حيث يقع "كوبري ستانلي"، بتاريخه كأحد أعرق أحياء الإسكندرية، إذ كان قبلة لجميع الطبقات الراقية، وتوافد عليه المشاهير والشخصيات العامة، أمثال ملك الأردن حسين بن طلال وزوجته، والرئيس المصري محمد أنور السادات وزوجته، والكتّاب مثل نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، والفنانين مثل عمر الشريف وأحمد رمزي، والفنانات ومنهن فاتن حمامة، وصباح، وشادية، وسعاد حسني، وهند رستم، وشويكار، وزبيدة ثروت، كما حظي الشاطئ بزيارة الكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي.