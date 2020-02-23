دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مقطع فيديو يخطف الأنفاس، وثّق أحد سكان مدينة هوبا التركية عاصفة ثلجية، وهي تغلف المدينة تحت غطاء أبيض اللون.

وقام الأخصائي البصري سيفا ياسار، الذي يعيش في مدينة هوبا منذ عامين، بتوثيق هذا المشهد في 9 فبراير/شباط عبر تقنية الفاصل الزمني.

وقام ياسار بتصوير هذا المشهد من نافذة منزله بعد أن رأى العاصفة في البحر، وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "في البداية، اعتقدت أنه مجرد ضباب. ولكن لاحقاً، أدركت أنه ليس مجرد ضباب، بل عاصفة".

وفي الفيديو الذي يستمر لـ18 ثانية، تظهر العاصفة الثلجية وهي تزحف إلى ساحل المدينة الذي كان مُغطى بالثلج بالفعل. وأشار ياسار إلى أن توثيق المشهد استغرق 15 دقيقة.

وأوضح ياسار أن تصويره للمشهد كان صدفة، إذ أنه لم يسمع عن حدوث عاصفة ثلجية في البحر الأسود رغم كونه يتابع توقعات الطقس عادةً.

وقال ياسار الذي سبق أن عاش في مناطق مختلفة في تركيا، مثل إسطنبول، ومحافظة بالق أسير، وبورصة: "هذه هي المرة الأولى التي أشاهد فيها عاصفة ثلجية كهذه.. كانت مخيفة بعض الشيء، ولكنها كانت أعجوبة طبيعية في الوقت ذاته".

وأشار ياسار إلى أن الطقس تحسن بعد يوم أو يومين تقريباً من حدوث العاصفة.

وتقع مدينة هوبا في الساحل الشرقي للبحر الأسود شمال تركيا، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.