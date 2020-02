في الإمارات.. أشجار نخيل تغني "بصوتها الخاص" لدى معانقتك لها

View this post on Instagram

#SingingTrees world premier installation inaugurated today in the presence of HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman @dctabudhabi in the presence of His Excellency Saood Al Hosani, Acting Undersecretary @DCTAbudhabi, Yousif Al Shaikh Alzaabi, Head of Administration Support Unit - Minister's Office, @MoCCAEUAE, Manuel Rabaté, Director of @LouvreAbuDhabi, Ruth Mackenzie Artistic Director @theatrechatelet, Andrew Calaya Chetty, Chief Strategy Officer, @Umbrellium; Claudia Maedler, Gulf Bureau Chief, @BloombergDotOrg; Riad Hamade, Executive Editor, Middle East & North Africa, Bloomberg News. It is a new interactive installation created by award-winning digital artists from London, @Umbrellium in collaboration with Paris’ Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music (IRCAM) and independent producer, Katherine Jewkes. It will be on view at the museum ‪until 7 March‬ and is free to experience. — افتتح صباح اليوم معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عملاً تركيبياً هو الأول من نوعه في العالم بعنوان "حين تُغنّي الأشجار" بحضور سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة، السيد أحمد بلحيف النعيمي، مدير منطقة أبوظبي، وزارة التغير المناخي والبيئة، السيد يوسف الشيخ الزعابي، رئيس قسم الدعم الإداري- مكتب الوزير، وزارة التغير المناخي والبيئة، مانويل راباتیه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، كاثرين مونلوي فيليسيتيه، مديرة قسم التعليم والتواصل الثقافي، اللوفر أبوظبي؛ علياء الشامسي، مديرة البرامج الثقافية بالإنابة، اللوفر أبوظبي، روث ماكنزي، المديرة الفنية لمسرح شاتليه؛ أندرو كاليا شيتي، مسؤول الاستراتيجية، شركة أمبرليوم؛ كلوديا مايدلر، رئيس مكتب الأخبار في الخليج ، أخبار بلومبرغ، رياض حمادة، المدير التحريري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أخبار بلومبرغ حين تُغنّي الأشجار، عملاً تركيبياً هو الأول من نوعه في العالم بعنوان من ابتكار شركة أمبريليوم للتكنولوجيا الحائزة جوائز عالمية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث والتنسيق الصوتي/ الموسيقي "إركام"، والمنتجة كاترين جوكس. "حين تغني الأشجار" مجاناً في اللوفر أبوظبي إلى ‪7 مارس‬