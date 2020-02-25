في الإمارات.. أشجار نخيل تغني "بصوتها الخاص" لدى معانقتك لها
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تستكشف العاصمة الإماراتية أبوظبي، فمن المؤكد أنك ستزور معالم معمارية بارزة مثل جامع الشيخ زايد بأبوظبي، وتشبع حس المغامرة لديك في جزيرة ياس. ولكن، لماذا لا تُضيف زيارة الأشجار التي "تُغني" إلى لائحتك؟
وأطلق متحف اللوفر أبوظبي مؤخراً عمل تركيبي تفاعلي يُعد الأول من نوعه في العالم، وهو يُدعى "حين تُغنّي الأشجار"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتهدف هذه التركيبة، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مسرح "شاتليه" وبدعم من مؤسسة "بلومبرغ" الخيرية، إلى تسليط الضوء على أهمية التوعية البيئية في عصر التغير المناخي.
ويُقدم هذا العمل تجربة فريدة للزوار، وذلك عبر أشجار نخيل تغني "بصوتها الخاص" في الحديقة التي تتواجد عن مدخل المتحف.
وزُودت الأشجار بأحزمة خاصة تسمح للأشجار بالغناء بتناغم مثل فرقة واحدة، وصممت الأحزمة بالتعاون مع مهندسي الصوت في معهد البحوث والتنسيق الصوتي الموسيقي.
ويعتمد غناء الأشجار على مدى تفاعل الزوار معها، فيصل الغناء إلى أقصى درجة من التناغم لدى معانقة الزوار للأشجار.
View this post on Instagram
#SingingTrees world premier installation inaugurated today in the presence of HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman @dctabudhabi in the presence of His Excellency Saood Al Hosani, Acting Undersecretary @DCTAbudhabi, Yousif Al Shaikh Alzaabi, Head of Administration Support Unit - Minister's Office, @MoCCAEUAE, Manuel Rabaté, Director of @LouvreAbuDhabi, Ruth Mackenzie Artistic Director @theatrechatelet, Andrew Calaya Chetty, Chief Strategy Officer, @Umbrellium; Claudia Maedler, Gulf Bureau Chief, @BloombergDotOrg; Riad Hamade, Executive Editor, Middle East & North Africa, Bloomberg News. It is a new interactive installation created by award-winning digital artists from London, @Umbrellium in collaboration with Paris’ Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music (IRCAM) and independent producer, Katherine Jewkes. It will be on view at the museum until 7 March and is free to experience. — افتتح صباح اليوم معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عملاً تركيبياً هو الأول من نوعه في العالم بعنوان "حين تُغنّي الأشجار" بحضور سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة، السيد أحمد بلحيف النعيمي، مدير منطقة أبوظبي، وزارة التغير المناخي والبيئة، السيد يوسف الشيخ الزعابي، رئيس قسم الدعم الإداري- مكتب الوزير، وزارة التغير المناخي والبيئة، مانويل راباتیه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، كاثرين مونلوي فيليسيتيه، مديرة قسم التعليم والتواصل الثقافي، اللوفر أبوظبي؛ علياء الشامسي، مديرة البرامج الثقافية بالإنابة، اللوفر أبوظبي، روث ماكنزي، المديرة الفنية لمسرح شاتليه؛ أندرو كاليا شيتي، مسؤول الاستراتيجية، شركة أمبرليوم؛ كلوديا مايدلر، رئيس مكتب الأخبار في الخليج ، أخبار بلومبرغ، رياض حمادة، المدير التحريري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أخبار بلومبرغ حين تُغنّي الأشجار، عملاً تركيبياً هو الأول من نوعه في العالم بعنوان من ابتكار شركة أمبريليوم للتكنولوجيا الحائزة جوائز عالمية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث والتنسيق الصوتي/ الموسيقي "إركام"، والمنتجة كاترين جوكس. "حين تغني الأشجار" مجاناً في اللوفر أبوظبي إلى 7 مارس
وتغني الأشجار بثلاث لغات، وهي العربية، والإنجليزية، والفرنسية.
وأشار مدير متحف اللوفر أبوظبي، مانويل راباتيه، إلى أن هذا العمل "يأتي في إطار مهمة اللوفر أبوظبي في توفير مساحة تعليمية وابتكارية لزواره".
وأضاف راباتيه: "بالتزامن مع شهر الإبتكار في الإمارات، تستكشف هذه القطعة كيف يمكن للتقدمات التكنولوجية أن تُقرّبنا من الطبيعة، وأن تزيد من فهمنا للبيئة".