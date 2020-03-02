مطعم في دبي يصنع وجباته من أجزاء طعام مصيرها النفايات عادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما كان كل منهما يسعى وراء مستقبله في بلد مختلف، إلا أن الطريق جمعهما في النهاية، للعمل في قطاع الطعام بمدينة دبي، ولكن بمفهوم جديد سيثير فضولك.

ومع انتشار عادات ولائم الإفطار وموائد البوفيه، لاحظ الثنائي جيسي بليك وكيت كريستو، وجود نسبة كبيرة من هدر الطعام، الأمر الذي دفعهما إلى إنشاء مفهوم جديد، يُعرف باسم أطباق "Waste not".

وبذلك، يعمل بليك وكريستو على تقديم وجبات طعام من مكونات أو أجزاء يتخلص منها الناس عادة في مطابخهم، ليكون مصيرها أخيراً في قمامة النفايات، ولكن هذا ليس الحال في مطعم "LOWE"، بمدينة دبي.

وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، قالت المسؤولة عن إدارة الأغذية والمشروبات، كيت كريستو: "يبلغ متوسط هدر الطعام سنوياً حوالي 197 كيلوغراماً للفرد الواحد، داخل الإمارات العربية المتحدة، ونحن نعمل على خفض هذه النسبة تدريجياً".

ويتمنى مطعم "LOWE" ألا توجد أطباق "Waste-not" في المستقبل القريب، بحيث يتم اتباع مبدأ الاستدامة في جميع الوجبات. وبدوره، يحرص المطعم اليوم على تقديم صفوف طبخ، كل شهر حتى نهاية العام، توضح أساليب وطرق تحضير الأطباق.

شاهد الفيديو أعلاه لمزيد من الأمثلة عن أطباق "Waste-not"، في مطعم "LOWE"، بمدينة دبي: