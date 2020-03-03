الوادي الملون بمصر..استكشف إحدى العجائب الطبيعية في سيناء

السباحة مع الدلافين في الجونة.. تجربة فريدة من نوعها في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هذا المكان ليس عبارة عن واد فقط، بل هو عبارة عن متاهة صخرية زاهية تتلون بالأصفر، والأرجواني، والأحمر، إضافةً إلى أنماط فريدة شبيهة بالدوامات قد تضيع فيها إذا نظرت إليها لفترة أطول من اللازم.

وبعد زيارة الأهرامات واستكشاف الإرث الفرعوني، قد ترغب في استكشاف الوادي الملون في مصر، والذي يُعد من "إحدى العجائب الطبيعية في سيناء"، بحسب تعبير هيئة تنشيط السياحة المصرية.

يُعد الوادي الملون في مصر من "أحد العجائب الطبيعية في سيناء"، حسب تعبير هيئة تنشيط السياحة المصرية.

وقامت المصورة الروسية، لودميلا يلماز، بتوثيق هذا الوادي من خلال عدسة كاميرتها أثناء زيارتها لمصر.

"لوحة من الطبيعة"

وثقت المصورة الروسية لودميلا يلماز زوايا الوادي الملون أثناء زيارتها لمصر.

وتشجعت يلماز على زيارة مصر لكونها وجهة سياحية غامضة، فقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن "مصر بلد جميل وغامض، وتتمتع بتاريخ غني ومناظر طبيعية خلابة.. وكان هدفي الأول من المجيء لمصر هو اهتمامي بالحياة البدوية".

وصفت المصورة الروسية لودميلا يلماز الوادي الملون بأنه "لوحة من الطبيعة".

وخلال الوقت الذي أمضته بين الصخور الشاهقة في الوادي الملون مع مجموعة من الأصدقاء، اندهشت المصورة من التكوينات الصخرية الفريدة التي صادفتها، واصفة إياها بأنها "لوحة من الطبيعة".

ومن خلال صورها، يستطيع المرء أن يلاحظ أشكال الصخور الديناميكية.

يتميز الوادي الملون في مصر بتكويناته الصخرية الفريدة.

ورغم أن صخور الوادي الملون تُعتبر صلبة، إلا أن أشكالها المختلفة والمليئة بالمنحنيات تعطي انطباعاً بأنها حية وتتنفس.

نظرة أقرب لصخور الوادي الملون في مصر.

ولدى معاينة الصخور عن قرب، يمكن للمرء رؤية تزين الصخور بأنماط شبيهة بالدوامات والتموجات التي تتكون في المياه.

"أحد العجائب الطبيعية في سيناء"

قد يصل ارتفاع الصخور في الوادي الملون في بعض الأماكن إلى 40 متر.

ويقع الوادي الملون في سيناء بمصر، ويمكن الوصول إليه من مدينة طابا، وفقاً لما كتبته هيئة تنشيط السياحة المصرية في موقعها الرسمي.

تتلون صخور الوادي الملون بالأصفر، والأرجواني، والأحمر، وحتّى الذهبي.

والوادي الملون عبارة عن متاهة من الصخور الرملية، وفقاً لما ذكرته الهيئة.

الوادي الملون في سيناء، مصر.

وأشارت الهيئة إلى أن صخور الوادي، والتي يصل ارتفاعها في بعض الأماكن إلى 40 متراً، تتلون بالأصفر، والأرجواني، والأحمر، وحتّى الذهبي.

الوادي الملون عبارة عن متاهة من الصخور الرملية.

وبالنسبة للراغبين في التعرّف إلى هذه الوجهة، أشارت الهيئة إلى تنظيم العديد من الفنادق وشركات الرحلات في مدينة طابا رحلات يومية إلى الوادي الملون، إذ ستكلفك هذه التجربة المميزة 10 دولارات فقط.