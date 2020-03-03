ما هي أفضل مدينة في العالم للسفر في عام 2020؟

من قمم الجبال إلى البحار.. تجربة سفر فريدة في شمال النرويج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالباً ما تقوم المناطق السياحية بإضافة لمستها الخاصة، وإطلاق تجارب مختلفة، بهدف جذب الزوار وترفيههم، مثل توفير منتزهات التسلية الخلابة أو حتى وجود ناطحات سحاب مثالية لالتقاط الصور من أمامها.

ولكن.. ماذا يحدث عندما يأتي زائر إلى مدينتك، لزيارة أحد المعالم السياحية غير الموجودة؟

منزل جولييت في مدينة فيرونا الإيطالية

مدينة فيرونا في إيطاليا

عرف ملايين المسافرين عن مدينة فيرونا الإيطالية من خلال مسرحية "روميو وجولييت" للكاتب الإنجليزي، وليم شكسبير.

ورغم أن جولييت لم تعش في مدينة فيرونا الايطالية على الإطلاق، إلا أن المدينة أصبحت ضمن قائمة السياح. وقرر المسؤولون في مدينة فيرونا إنشاء "منزل جولييت"، الذي يتميز بشرفة رومانسية للغاية، حتى أصبح أحد أكثر مناطق الجذب شعبية في المدينة.

متحف مخصص للشخصية الشهيرة، شرلوك هولمز، في لندن

شارع "221B Baker Street" في لندن

يُعد شارع "221B Baker Street"، الذي يقع في مدينة مرليبون بلندن، مشهوراً للغاية، حيث يزور العديد من المعجبين "منزل" الشخصية الخيالية، شرلوك هولمز. وبذلك، منحت مدينة وستمنستر عنوان "221B Baker Street" إلى متحف "Sherlock Holmes Museum".

بحيرة "بلو لاغون" في آيسلندا الشهيرة ليست ينبوعاً حاراً طبيعياً، ولكنها قريبة من موقع المطار

البحيرة الزرقاء في آيسلندا

تتواجد البحيرات الطبيعية الساخنة في كل مكان بجمهورية آيسلندا، عدا تلك الموجودة في مطار "كيفلافيك" الدولي.

ويتمنى بعض المسافرين، الذين يمضون فترة توقف بين رحلاتهم في المطار، فعل أي شيء لقتل الوقت. ونتيجة لذلك، صُنعت بحيرة "Blue Lagoon"، وهي بحيرة ساخنة من صنع الإنسان بالهواء الطلق.

ورغم أنها قد لا تكون شبيهة بالبحيرات الطبيعية الساخنة، إلا أنها دافئة، وجميلة، ومريحة.

تمثال بوذا الكبير في هونغ كونغ

تمثال "تيان تان بوذا" في هونغ كونغ

وعندما نقلت هونغ كونع مطارها من منطقة كولون المكتظة بالسكان إلى جزيرة لانتاو النائية، أصبح مركز النقل بعيداً عن وسط المدينة، ولكنه لم يعط فرصة للناس القيام بأمر ممتع عند فترة الوقوف إبان الرحلة.

وبذلك، صُمم تمثال بوذا البرونزي لهذا الغرض بالتحديد، حيث تم الانتهاء منه في التسعينيات، ليبدو وكأن عمره قروناً طويلة. ورغم أن تمثال بوذا جديد إلى حد ما، إلا أن دير "بو لين" قد استفاد من تدفق السياح للبلاد.

نقطة تفتيش تشارلي في مدينة برلين الألمانية

نقطة تفتيش تشارلي في مدينة برلين الألمانية

يستذكر العديد من السياح برلين، بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قُسمت المدينة إلى الشرق والغرب. وعادة ما يتوجه الأشخاص، الذين يرغبون برؤية آثار المدينة المنقسمة، إلى نقطة تفتيش تشارلي، أي الحاجز الذي كان يتحكم بشكل صارم بحركات العبور عبر الجدار.

ورغم أنه موقع حقيقي، إلا أن الحاجز، ونقطة التفتيش، والعلم، وأكياس الرمل، جميعها مبنية على الموقع الأساسي، وهي شهيرة جداً لالتقاط الصور.

احتفالات يوم الموتى في مدينة مكسيكو

يوم الموتى في مدينة مكسيكو

تعد المناسبة المكسيكية، التي تُعرف باسم "يوم الموتى"، عبارة عن عطلة حقيقية في الواقع، ويتم الاحتفال بها على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في أي مكان آخر بأمريكا اللاتينية. ويُذكر أن فيلم جيمس بوند قد ألهم مدينة مكسيكو باستضافة عرض يوم الموتى على أرض الواقع لأول مرة.

مواقع تحاكي مدينة البندقية الإيطالية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.

مدائن البندقية من حول العالم

قد تكون مدينة البندقية الإيطالية "تغرق" حقاً، سواء من حيث الماء أو السياحة الفائضة. ولكن، هناك العديد من المواقع التي تحاكي مدينة البندقية، مثل دبي، ولاس فيغاس، وماكاو، والصين.

وفي الصين، على وجه التحديد، صُنعت أكواخ تحاكي عدد من البلاد، من جميع أنحاء العالم، مما يسهل الأمر على المسافرين الصينين لزيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة أو ثمن تذكرة السفر.

قد يكون هذا حلاً رائعاً للسياحة الفائضة، فإذا كنت تسافر لالتقاط صورة واحدة، لماذا لا تجلب المدينة إليك؟