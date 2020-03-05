مصر تفتتح أقدم هرم في العالم أمام الزوار بعد 14 عاماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، مساء أمس، عن افتتاح أول هرم بُني في مصر القديمة، أي هرم زوسر المدرج، الذي يُعد أقدم بناء حجري كبير في العالم، بمنطقة آثار سقارة، بعد خضوعه لعمليات ترميم استمرت 14 عاماً.

وعبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام"، ذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية أن افتتاح هرم زوسر، اليوم، يُعد حدث أثري هندسي سياحي مهم للغاية.

وأوضحت أن هرم زوسر المدرج هو "أول هرم بُني في مصر القديمة، وأقدم بناء حجري كبير في العالم".

ويأتي الافتتاح، بمنطقة آثار سقارة، بعد الانتهاء من مشروع ترميم استمر 14عاماً، بتكلفة تخطت 100مليون جنيه، وفقاً لوزارة السياحة والآثار المصرية.

ويعود تاريخ بناء هرم زوسر المدرج إلى القرن الـ27 قبل الميلاد، على يد المعماري أمحتوب، وهو أول مهندس معماري في التاريخ، وأحد أشهر المهندسين في مصر القديمة.

ويُعد هرم زوسر المدرج أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر.

استعدادات وزارة السياحة والآثار للافتتاح الوشيك لمشروع ترميم هرم زوسر المدرج و تطوير المنطقة المحيطة به: في إطار خطة... Posted by ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ on Sunday, February 23, 2020

وشمل مشروع ترميم وتطوير هرم زوسر المدرج أعمال درء الخطر، والترميم الخارجي والداخلي للهرم، وتطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم، والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن، وأعمال ترميم التابوت الحجري، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

هرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة

كما شملت أعمال التطوير تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية، لتسهيل وصول الزوار بصفة عامة، وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

وتضمنت أعمال التطوير كذلك وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزوار داخل المنطقة، ولوحات تشرح تاريخ المنطقة والآثار الموجوده بها، بحسب البيان.

وبدأ تنفيذ مشروع الترميم عام 2006 ولكنه توقف عام 2011، ثم استأنفت الأعمال نهاية عام 2013، بحسب البيان.