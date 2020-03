مصر تفتتح أقدم هرم في العالم أمام الزوار بعد 14 عاماً

View this post on Instagram

غدا حدث أثري هندسي سياحي أهام جدا... افتتاح اول هرم تم بناءه في مصر القديمة، وأقدم بناء حجري كبير في العالم، هرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة، الذي بناه المعماري العبقري إيمحتب... وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميم الهرم الذي استمر ١٤ عاما بتكلفة تخطت ال١٠٠ مليون جنيه. Tomorrow a significant event is taking place. An event that is important for archeology, tourism as well as architecture. The inauguration of the first Pyramid built in ancient Egypt, and the oldest large stone construction in the world, the Pyramid of Djoser, in Saqqara archeological site. The Pyramid of Djoser, also known as the step pyramid, was built by the genius architect Imhotep and it’s restoration project took 14 years to complete, at a cost exceeding 100 million pounds. #Egypt #Djoser #saqqaranecropolis @khaled.elenany