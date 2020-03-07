من السعودية إلى بانكوك.. إليك أفضل صور السفر لعام 2020 حتّى الآن

بعد رياح قوية.. الثلج يغطي منازل بأكملها في بلدة أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقوم عربة "تلفريك" بعبور السماء فوق وادي كاتماندو في نيبال، وفي وسط الصقيع السويدي، يمكنك رؤية مشهد خلاب لفندق بُني من الجليد والثلج.

يُعد العالم مكاناً كبيراً ومدهشاً، وهو يزخر بالوجهات الرائعة، وفي ظل الثورة المستمرة في التكنولوجيا التي تتعلق بالكاميرات، ليس هناك وقت أفضل من التمعن بما يُحيط بنا من الآن.

فندق "ICEHOTEL" في السويد.

وتكمن قوة الصور الفوتوغرافية في قدرتها على إلهامنا، وإثارة اهتمامنا.

ولدى الصور القدرة على تحفيزنا للتخطيط لرحلة الأحلام التي لطالما سعينا إلى القيام بها أيضاً.

ولا تبين هذه الصور الجمال الطبيعي والجمال المصنوع من يد البشر حولنا فقط، فهي تعطينا أيضاً لمحة عن الأشخاص الآخرين، والثقافات المختلفة، والجمال الكامن في الجنس البشري.

ونحن نصادف آلاف الصور المذهلة على شاشات أجهزة الحاسوب الخاصة بنا كل عام، وإليك صورنا المفضلة لعام 2020.

وادي كاتماندو، نيبال.

وتعطينا بعض هذه الصور الفرصة للتمعن في جمال الطبيعة الأم من حولنا، مثل الصورة التي تُبين عربة "تلفريك" وهي تتحرك عالياً في الحافة الجنوبية الغربية لوادي كاتماندو في نيبال.

وتخلق هذه الصورة لوحة ساحرة تمزج بين السماء الزرقاء الصافية والطبيعة الخضراء للبلاد.

دومباي، روسيا.

وفي دومباي في روسيا، سيرى المرء متزحلقاً يمشي فوق منحدر في "دومباي"، وهو منتجع مفتوح على مدار العام، ويُعرف بمسارات التزلج لديه، والمسارات الخاصة بالمشي لمسافات طويلة.

بوا فيستا، الرأس الأخضر.

وبعيداً، وفي بوا فيستا في الرأس الأخضر، سوف تسحرك هذه الصورة التي يغلب عليها اللون الأزرق، وهي تبين راكب أمواج وحيد يسبح فيه مياه شاطئ "برايا دي كروز"، والذي يقع الساحل الشمالي الغربي لبوا فيستا.

معبد "Wat Phra Dhammakaya" في بانكوك، بتايلاند.

وفي بانكوك، يتسنى للمرء إلقاء نظرة أقرب على الثقافة التايلاندية خلال مشهد يجمع بين الروحية والجمال، وتُظهر هذه الصورة تجمع الرهبان البوذيون خلال احتفالات "Makha Bucha" في معبد "Wat Phra Dhammakaya" في الثامن من فبراير/شباط.

كوالالمبور، ماليزيا.

وفي صورة تتزين بفوانيس صينية باللون الأحمر الفاقع، نحن نرى جانباً من احتفالات ماليزيا لرأس السنة القمرية الجديدة.

هرجان الملك عبد العزيز للإبل في المملكة العربية السعودية.

وقد تكون هذه الصورة مُربكة في البداية، ولكن عند التمعن فيها، سوف ترى بحراً من السيارات والأفراد الذين يحيطون بالإبل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في المملكة العربية السعودية.

وتكون الصورة مشهداً ديناميكياً ومليئاً بالتفاصيل.

هيرديك، ألمانيا.

ولا يجب أن توثق الصور لحظات تخطف الأنفاس لتكون ذات تأثير كبير، فقد يمكن الجمال في البساطة.

ويتبين ذلك في صور مثل هذه، والتي تُظهر شروق الشمس خلف جسر سكة حديدية في ألمانيا، وصور أُخرى مثل هذا المشهد الذي تم توثيقه في إثيوبيا.

ويُبين المشهد رجلين وهما يتجولان في السوق الرئيسي في ميكيله في منطقة تيغري الأثيوبية.