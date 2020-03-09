شاطئ الغرام بمرسى مطروح في مصر..يقصده العشاق والسبب ليلى مراد

السباحة مع الدلافين في الجونة.. تجربة فريدة من نوعها في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تبحث عن ملاذ شاطئي رومانسي مميز، حيث تداعب زرقة أمواج البحر الهادئة رمال الشاطئ البيضاء الناعمة؟ إذا، إليك أشهر شواطئ مدينة مرسى مطروح بمصر، أي شاطئ الغرام، فما سر شهرته؟

وتتميز مدينة مرسى مطروح، التي تبعد بنحو 499 كيلومتراً عن القاهرة، بشواطئها ذات المياه النقية الفيروزية، ورمالها الناعمة البيضاء اللون.

شاطئ الغرام

وفي عام 2010، قرّر مصور مصري أن يوثق أشهر شواطئ مرسى مطروح خلال زيارته إلى المدينة، ومن بينها شاطئ الغرام وشاطئ كليوباترا، حتى تبقى ذكرى خالدة لديه.

ويقول المصور محمد جمال لموقع CNN بالعربية أن سر شهرة شاطئ الغرام يُنسب إلى أغنية الفنانة ليلي مراد، التي تغنت بأجمل عبارات الحب عند إحدى صخوره خلال أحداث فيلم "شاطئ الغرام" عام 1953.

شاطئ الغرام

ومنذ ذلك الحين، اكتسب الشاطئ اسم "شاطئ الغرام" نسبةً إلى الفيلم، بحسب ما قاله جمال.

شاطئ الغرام

أما عن الصخرة التي كانت تجلس عليها ليلى مراد أثناء تصوير الأغنية، والتي مازال لها بقايا حتى الآن، فأصبحت تُعرف بـ"صخرة ليلى مراد"، بحسب موقع بوابة الأهرام.

شاطئ الغرام

ويقول جمال إن العائلات هي من أكثر الفئات التي ترتاد هذا الشاطئ.

شاطئ الغرام

ويذكر موقع بوابة الأهرام أن غالبية المتزوجين حديثاً يحرصون على زيارة الشاطئ، والتقاط الصور عند صخرة ليلى مراد، حيث غنت وهي جالسة أمام أمواج البحر أن تحكي لحبيبها عن لوعة غرامها وأشواقها.

بينما يقوم الشباب بتسلق إحدى الصخور الكبيرة على شاطئ والقفز من أعلى قمتها إلى مياه البحر، بحسب موقع بوابة الأهرام.

شاطئ الغرام

ويوضح جمال أن الشاطئ جميل ونظيف، مضيفاً أن مياه مرسى مطروح نقية للغاية.

ويشير جمال إلى أنه يوجد العديد من الأنشطة التي يمكن ممارستها على شاطئ الغرام مثل ركوب دراجات "بيتش باجي" وركوب قارب الموزة.