شاهد.. طيران الإمارات تستعد لأطول رحلة في العالم دون توقف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط انتشار فيروس كورونا في العالم، اتخذ طيران الإمارات إجراءات احترازية، تتضمن تنظيف وتعقيم الأسطح التي يُلامسها ركاب الطائرات، قبيل كل رحلة.

وبحسب موقع طيران الإمارات، يتم استخدام مواد كيماوية معتمدة وصديقة للبيئة، بهدف القضاء على الفيروسات والجراثيم، كما تترك هذه المواد على الأسطح طبقات واقية، يبقى مفعولها لمدة طويلة، ما يمنع أي تلوث لاحق بالفيروس.

وفي مقطع فيديو نشره حساب طيران الإمارات الرسمي، عبر موقع "إنستغرام"، ستلاحظ أن عملية التنظيف تشمل مسحاً شاملاً لجميع الأسطح، بدءاً من النوافذ وصواني الطعام إلى مساند الأذرع وفتحات التهوية والخزانات العلوية. إضافة إلى تغيير أغطية مساند الرأس على جميع المقاعد، وتنظيف الحمامات، والأرضيات.

طيران الإمارات يتخذ إجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم الأسطح التي يُلامسها ركاب الطائرة

وأوضح موقع طيران الإمارات أن عمليات التعقيم للرحلة التالية تتطلب فريقاً مكوناً من 18 فرداً يعمل لمدة ساعة كاملة، بينما تحتاج طائرة إيرباص "A380" إلى فريق مكون من 36 عاملاً.

وفي المتوسط، تخضع 248 طائرة للتعقيم الشامل يومياً قبل الإنطلاق من مدينة دبي.

طيران الإمارات يتخذ إجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم الأسطح التي يُلامسها ركاب الطائرة

وإذا تبين أن إحدى الطائرات قد نقلت حالة مصابة أو مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، تمتد إجراءات التنظيف والتطهير لحوالي 6 إلى 8 ساعات، مع رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة، واستبدال مرشحات الهواء.

وتعد جميع رحلات الخطوط الإماراتية مزودة بمرشحات هواء "HEPA"، وهي قادرة على إزالة 99.97% من الفيروسات، والجراثيم، والفطريات، والغبار.

صورة تظهر عملية استبدال مرشحات الهواء في الطائرة

ويُذكر، أن خطوط طيران الإمارات قد وفرت مزيداً من الخيارات والمرونة لتعديل مواعيد سفر الركاب، دون الحاجة لدفع رسوم تغيير أو إعادة حجز التذاكر. وستسري هذه السياسة للتذاكر الصادرة خلال فترة 7 مارس/ آذار حتى 31 مارس/ آذار الجاري.