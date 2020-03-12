ماغي بو غصن تتخذ إجاراءات احترازية ضد فيروس كورونا بالمطار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، مقطع فيديو لها بمطار بيروت وهي ترتدي الكمامة الواقية، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد.

وعلّقت بو غصن على مقطع الفيديو قائلة: "مش مبالغة.. هيك كان وضعي اليوم بالمطار.. الاحتياط صراحة ضروري والحامي الله".

وخلال مقطع الفيديو، أكدت بو غصن أنها اضطرت للسفر على رغم أن الجلوس في المنزل أفضل.

وأشارت بو غصن إلى أن السفر، خلال الوضع الراهن، يتطلب إتباع جميع وسائل الوقاية.

وظهرت الممثلة اللبنانية في الفيديو وهي تقوم بتعقيم متعلقاتها الشخصية، بالإضافة إلى تعقيم جميع الأسطح التي تلامسها، ومن بينها المقعد المخصص لها داخل الطائرة.

وكانت بو غصن متجهة إلى دبي، لتصوير حلقة لإحدى البرامج التلفزيونية.

وقالت بو غصن: "الوقاية ضرورية كتير، وأنا أخذت حذري وأستعمل كل وسائل الوقاية".

وأضافت في نهاية الفيديو أنها تأمل بسماع الأخبار السعيدة عن انحصار الفيروس وتعافي جميع المصابين.