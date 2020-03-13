طيران الإمارات يجري مسحاً حرارياً للمسافرين من دبي إلى أمريكا

لا تلمس أي شيء..إرشادات لحماية المسافرين والركاب من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت شركة طيران الإمارات في إجراءات المسح الحراري للمسافرين من مطار دبي الدولي إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب بيان أصدرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ورُكبت ماسحات حرارية عند بوابات المغادرة الخاصة بهذه الرحلات، كما يتم إجراء مزيد من الفحوصات لأي شخص تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة.

وبحسب تغريدة نشرها رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قال: "يأتي هذا الإجراء الاحترازي في إطار جهودنا المتواصلة للتعامل مع أحدث تطورات وباء كوفيد-19".

وفي تطور آخر، أوضح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن شركة طيران الإمارات قد علّقت جميع رحلات فلاي دبي وطيران الإمارات بين مدينة دبي وإيطاليا، حيث ستشغل آخر رحلة في 14 مارس/ آذار.

ووسط انتشار فيروس كورونا، تتخذ شركة طيران الإمارات إجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم الأسطح، التي يُلامسها الركاب قُبيل كل رحلة.

وبحسب موقع طيران الإمارات، يتم استخدام مواد كيماوية معتمدة وصديقة للبيئة، بهدف القضاء على الفيروسات والجراثيم، كما تترك هذه المواد على الأسطح طبقات واقية، يبقى مفعولها لمدة طويلة، ما يمنع أي تلوث لاحق بالفيروس.

طيران الإمارات يتخذ إجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم الأسطح التي يُلامسها ركاب الطائرة

وإذا تبين أن إحدى الطائرات قد نقلت حالة مصابة أو مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، تمتد إجراءات التنظيف والتطهير لحوالي 6 إلى 8 ساعات، مع رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة، وتزويدها بمرشحات هواء "HEPA"، وهي قادرة على إزالة 99.97% من الفيروسات، والجراثيم، والفطريات، والغبار.

طيران الإمارات يتخذ إجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم الأسطح التي يُلامسها ركاب الطائرة

وأوضح موقع طيران الإمارات أن عمليات التعقيم للرحلة التالية تتطلب فريقاً مكوناً من 18 فرداً يعمل لمدة ساعة كاملة، بينما تحتاج طائرة إيرباص "A380" إلى فريق مكون من 36 عاملاً. وفي المتوسط، تخضع 248 طائرة للتعقيم الشامل يومياً قبل الإنطلاق من مدينة دبي.

صورة تظهر عملية استبدال مرشحات الهواء في الطائرة

ويُذكر أن طيران الإمارات سيُتيح لعملائه فرصة تغيير مواعيد سفرهم وإعادة إصدار التذاكر، التي تم حجزها قبل 31 مارس/ آذار 2020، دون أي رسوم. ولن يتكبد العملاء أي رسوم إلغاء للتذاكر الصادرة بين 7 مارس/ آذار حتى 31 مارس/آذار2020.