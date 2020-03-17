"بدنا نولع الجو"و"بنت الجيران"..هكذا يحتفل اللبنانيون وسط فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعرف اللبنانيين بشغفهم بالاحتفال وحبهم للحياة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لا يمكن لهم الخروج للاستمتاع بمشهد الحياة اللليلة النابض بالحياة في العاصمة بيروت، مع ذلك وجد اللبنانيون في منازلهم الملاذ الآمن للاحتفال.

وفيما يلي بعض المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تبرز أجواء احتفال اللبنانيين من منازلهم.

ونشرت الفنانة اللبنانية نانسي، عجرم عبر حسابها بموقع "انستغرام"، مقطع فيديو لإحدى المباني في لبنان، حيث احتفل السكان من شرفاتهم، على أنغام أغنيتها المعروفة "بدنا نولع الجو"، بالرقص والتصفيق.

وعلّقت عجرم على مقطع الفيديو، قائلة :"لما يكون عنا إرادة حقيقية منواجه أصعب الظروف، الحياة الحلوة نحنا منعملا..وبكرا أحلى".

وظهرت كذلك أغنية المهرجانات الشهيرة "بنت الجيران" في أجواء احتفالات اللبنانيين من الشرفات، ونشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر "انستغرام"، مقطع فيديو يبرز أجواء الرقص والاحتفال، على غرار احتفالات سكان إيطاليا من على شرفاتهم.

وعلّقت نجيم: "سكر محلي محطوط على كورونا نحنا كمان منعرف نغني ونرقص شو احسن منا الإيطالية.. الله يحمي هل الشعب ويحمي كل البلدان".

وفي شارع "بدارو"، احتفى سكان المنطقة، من شرفاتهم، بعيد ميلاد جارتهم، التي أخرجت لهم قالب الحلوى ليشاركوها مناسبتها الخاصة.

وفي منطقة الأشرفية، لم يمنع الحجر المنزلي تواصل الجيران مع بعضهم البعض من خلال الموسيقى وأجواء الاحتفال.