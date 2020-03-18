بالصور.. تركيا تعقّم قصورا ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأت السلطات التركية، منذ أيام القيام بعمليات تعقيم لعدد من القصور فيها والتي يرتادها الآلاف من الزائرين والسياح يوميا، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ونشرت الوكالة التركية عددا من الصور تظهر عملات التعقيم، وذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعلق: "تركيا تكثف عمليات تعقيم قصورها ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

ونقلت الوكالة التركية في تقرير سابق على لسان، متين غوللو، مسؤول الخدمات الخارجية في رئاسة إدارة القصور الوطنية (حكومية)، قوله إنهم "كثفوا عمليات تعقيم قصور طوب قابي ودولمه بهتشه وبايلر بايي في مدينة إسطنبول"، موضحا أن "قصر بايلر بايي يستقبل قرابة ألف زائر يوميا".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا، موضحا في مؤتمر صحفي له، الثلاثاء: "المتوفى عمره 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين".

وأشار الوزير وفقا لما نقلته الأناضول إلى تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98 حالة، داعيا "المواطنين إلى اتباع التدابير المتخذة بدقة، وتنظيم حياتهم وفقا لها والاعتياد عليها لمدة ما بين وشهر ونصف إلى شهرين".