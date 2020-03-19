كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا المستجد خلال السفر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن الكثير من البلدان تحظر السفر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وألغى غالبية المسافرين رحلاتهم، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يضطرون إلى السفر وسط انتشار الفيروس.

وإليكم ما يجب فعله للحماية من فيروس كورونا المستجد خلال السفر بحسب منظمة الصحة العالمية: