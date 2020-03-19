كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا المستجد خلال السفر؟
سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن الكثير من البلدان تحظر السفر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وألغى غالبية المسافرين رحلاتهم، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يضطرون إلى السفر وسط انتشار الفيروس.
وإليكم ما يجب فعله للحماية من فيروس كورونا المستجد خلال السفر بحسب منظمة الصحة العالمية:
- إذا أصبحت مريضا أثناء السفر، فأخبر طاقم العاملين أو موظف الصحة لتحصل على الرعاية الطبية اللازمة وأعلمهم عن سفرياتك السابقة.
- في حالة ارتداء الكمامة، يجب التأكد من أنها تغطي الفم والأنف بإحكام مع تجنب لمسها كما يجب التخلص منها على الفور بعد كل مرة وغسل اليدين جيداً.
- اغسل يديك دائما بالماء والصابون عند اتساخهما. وفي حالة عدم ظهور اتساخ على يديك، قم بفركهما بمطهر كحولي لليدين، أو غسلهما بالماء والصابون.
- عند السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف بالمناديل أو الكوع و يجب التخلص من المنديل مباشرة بعد استعماله، وغسل اليدين.
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