دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، تتخذ مصر تدابير وقائية للحد من انتشار الوباء العالمي. ومن هذا المنطلق، أعلنت عدة مطاعم متنوعة في القاهرة عن تعزيز إجراءات السلامة الخاصة بها لضمان تجربة آمنة لروادها.

وتسعى جميع المطاعم في الوقت الحالي إلى اجتياز هذه الفترة مع مراعاة الإجراءات اللازمة لسلامة الغذاء وسلامة روادها.

مطعم "Be good to you"

وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، تقول المديرة العامة لمطعم الوجبات الصحية "Be good to you"، آية علي، إنه مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19،"يلتزم المطعم بالتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والبروتوكولات التي نصحت بها السلطات المحلية والدولية لتعزيز الوقاية لحماية كل من موظفينا وضيوفنا".

وتوضح علي أن جميع العاملين والندل بالمطعم على دراية بالمتطلبات الحالية ويتعهدون بأعلى مستويات الصحة والسلامة للتأكد من سلامة الضيوف، وتتمثل الإجراءات التي يتخذها الموظفون فيما يلي:

استكمال التدريب على النظافة الشخصية للعاملين، وسلامة الأغذية، والتنظيف القياسي، وإجراءات التعقيم والتطهير.

إجراءات غسل اليدين الصارمة للعاملين والندل

اتاحة مطهرات الأيدي القائمة على الكحول للموظفين والندل

استعمال الندل للقفازات التي تتغير بشكل متكرر

غسل اليدين بعد التعامل مباشرةً مع بطاقات الائتمان

تشجيع العاملين على اتخاذ فيتامينات يومية لتقوية جهاز المناعة لديهم.

وتؤكد علي على زيادة فترات التنظيف الشامل للحمامات وجميع الأسطح، وكذلك التنظيف والتطهير المنتظم لقوائم الطعام وآلات سحب النقود

وتشير علي إلى طريقة استقبال الضيوف داخل المطعم، الذي يخصص حالياً نصف مساحته الاستيعابية للحفاظ على مسافة كافية بين الضيوف:

اتاحة عبوة مطهر لليدين قائم على الكحول

تقديم عصير مجاني لتعزيز المناعة، مكون من مزيج الليمون والزنجبيل والتفاح الأخضر.

يحافظ الندل على مسافة بينهم وبين الضيوف

إعطاء قائمة طعام معقمة للضيف إذا لزم الأمر، إذ ينصح المطعم بمشاهدة القائمة عبر الإنترنت

الأطعمة التي يقدمها وينصح بتناولها مطعم "Be good to you" لتعزيز جهاز المناعة

أما بالنسبة إلى الأغذية التي تعزز جهاز المناعة، ينصح المطعم بمراقبة الأطعمة التي نتناولها والتركيز على إضافة المزيد مما يلي في الوجبات والمشروبات اليومية.

إضافة المزيد من الخضار الخضراء الداكنة والخضار الورقية، مثل البروكلي، التي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن، وهو ما يحتاجه نظام المناعة لدينا.

التوت - مصادر الفلافونويد المضادة للالتهابات وتعزيز المناعة ، تحتوي على الألياف لدعم الجهاز الهضمي

الحمضيات - يحتوي على فيتامين c للدفاع المناعي، والحماية من مسببات الأمراض والعدوى

الفطر - يعدل الجهاز المناعي

الزنجبيل - مضاد للالتهابات وله تأثيرات مضادة للأكسدة التي تحمي من الأمراض س فاير سايدر -

يساعد مزيج من الثوم والبصل والفجل والزنجبيل على تهدئة الالتهابات بسرعة

مرق العظام - غني بالمعادن التي تغذي الأمعاء وتشجع على الشفاء

وبالنسبة لقائمة الأطعمة والمشروبات التي يقترحها المطعم ضمن قائمته لتعزيز المناعة فمنها:

عصير الجزر "Be-Carotene"

عصير البنجر "Beet-le Juice"

الحليب الذهبي

عصير الأناناس الأحمر

كرات السلمون المخبوزة

ترياكي سلمون كينوا

زبادي يوناني بارفيه

سلطة محطة الطاقة

ويسلط المطعم الضوء على أن الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكر الأبيض تسبب انخفاضاً في وظيفة جهاز المناعة.

وفيما يلي عدة مطاعم اتخذت تدابير تعقيم مشابه لمواجهة فيروس كورونا

مطعم Mori Sushi

اتخذ المطعم الذي يقدم وجبات السوشي التدابير التالية لمواجهة فيروس كورونا، بحسب ما نشر عبر حسابه بموقع "انستغرام"

منع الشيشة

وضع مطهرات الأيدي القائمة على الكحول في جميع فروعه

وضع إنذار داخل المطعم لتذكير الموظفين والضيوف بغسل وتعقيم أيديهم

مقهى Social specialty

ونشر المقهى عبر حسابه بموقع "انستغرام" عن استعداداته لمواجهة فيروس كورونا، وكتب :"نحن في Social Coffee Roasters نريد أن نطمئن الجميع بأننا نجهز مكان عملنا ضد فيروس كوفيد - 19 لضمان استمرارنا في تقديم قهوة نظيفة وآمنة. على أمل أن تأتي أيام أفضل! تذكر أن تظل اجتماعياً، ولكن على بعد مسافة".