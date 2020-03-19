وسط فيروس كورونا..مزارات مصر الأثرية تستقطب مئات السياح

بعد ترميم استمر 14 عامًا.. مصر تعيد فتح هرم زوسر الأقدم في العالم أمام الزوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستمر مزارات مصر السياحية في استقطاب مئات السياح، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار والمنشور على صفحتها على "فيسبوك"، الثلاثاء، فإن المتاحف والمناطق الأثرية مستمرة في استقبال الزوار والوفود السياحية.

منطقة معبد الكرنك بالأقصر

وأشار البيان إلى تواجد ألف و200 سائح بمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الثلاثاء، كما شهد معبد الكرنك بالأقصر تواجد ألف سائح، بينما تواجد 700 سائح في المتحف المصري.

وخلال فترة تعليق الطيران التي تبدأ من ظهر اليوم، الخميس، وحتى 31 مارس/ آذار الجاري، أكد وزير السياحة والآثار، خالد العناني، ضرورة استغلال تلك الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، من خلال البدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة، والمنتجعات، والمنشآت السياحية، بحسب البيان.

المتحف المصري

وأوضح بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الاثنين، فلن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة تعليق الطيران، وستستمر المطارات المصرية في استقبال الطيران العارض والدائم، بدون ركاب، وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة.

قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة في القاهرة

وأكد وزير السياحة والآثار على الالتزام، خلال تلك الفترة، بإنهاء مشروعات البنية الأساسية وافتتاحها بالتوقيت المحدد، ومن بينها قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة، ومتحف المركبات الملكية بحي بولاق، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية، وطريق الكباش بالأقصر، وترميم وتطوير منطقة شجرة مريم التي تعد أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، بحسب البيان.