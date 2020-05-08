دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تدخل ثلاثة عناصر من قوات مشاة البحرية الأمريكية، "المارينز"، لتقييد مسافر زُعِم أنه أدلى بتعليق يتضمن تهديدات خلال رحلة من اليابان إلى ولاية تكساس.

وكان كل من النقيب دانيال كولت، والرقيب جون ديتريك، وجندي أول ألكسندر مينهاردت في رحلة متجهة إلى ولاية تكساس من عاصمة اليابان، طوكيو، يوم الإثنين، عندما تحصن أحد ركاب الطائرة داخل الحمام وبدأ بالصراخ، وفقاً لبيان صادر عن قوات مشاة البحرية الأمريكية على الإنترنت.

وأوضح الرقيب ديتريك أنه حتى وهو يضع سماعات الرأس، كان بإمكانه سماع أصوات من شخص داخل الحمام بدا عليه "الإضطراب".

وعندها اجتمع عناصر المارينز الثلاثة خارج الحمام بينما شرعت المضيفة في فتح الباب، وفقاً للبيان. وبمجرد أن فتح الباب، قيّد مشاة البحرية الراكب من يديه.

وقال مينهاردت إنه شعر أن عليه أتدخل عندما أصبح الراكب يشكل خطراً على الآخرين وعلى نفسه، مضيفاً: "لم أفكر مرتين في المساعدة على كبح جماحه خلال بقية الرحلة".

وبعد تأمين بقاء الراكب في مقعده، بقيت عناصر المارينز تراقبه طوال الفترة المتبقية من الرحلة.

ومن غير الواضح سبب اضطراب الراكب.

وصرحت المتحدثة باسم قوات مشاة البحرية الأمريكية، ملازم ثاني كايلا أولسن، لـ CNN أنه "في الوقت الحالي لا يمكننا تحديد شركة الطيران أو التعليق على تصرف الركاب، لأن الحادث ما زال قيد التحقيق".

وقال البيان إن الرحلة وصلت في النهاية إلى مطار دالاس فورت وورث الدولي بعد أن تم تحويلها في البداية إلى مطار لوس أنجلوس الدولي حتى يتيسر نقل الراكب إلى مستشفى محلي لإجراء تقييم عقلي.

وذكر البيان أن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا ومكتب التحقيقات الفدرالي يواصلان التحقيق في الحادث.