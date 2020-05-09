هذا هو شكل السفر بين المدن الأوروبية في زمن كورونا

في خضم تفشي فيروس كورونا.. مطعم فاخر بـ700 دولار لطبق الطعام يُطعم المشردين في الدنمارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل اشتقت للمطاعم في ظل التزام بالتباعد الاجتماعي؟ أنت لست وحدك. وابتكر هذا المطعم في أمستردام حلاً لمواجهة ذلك.

ويوفر مطعم "Mediamatic ETEN" في أمستردام قائمة طعام نباتية تُقدّم إلى الضيوف أثناء جلوسهم في دفيئة زجاجية خاصة بالالتزام بالحجر الصحي.

وفي الوقت الحالي، توفَّر هذه الخدمة التجريبية لعائلات وأصدقاء الموظفين فقط، وتم بيع جميع الحجوزات القادمة، وفقاً لموقع المطعم.

مطعم "Mediamatic ETEN" في أمستردام، هولندا.

ولكن، بما أن العديد من الأماكن بدأت في تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، يمكن أن يصبح هذا النوع من المطاعم صيحة جديدة.

وقالت إحدى الزبائن، وهي تُدعى جانيتا فيرميولين، لـ "رويترز": "إنه مريح جداً، وهو جميل، والطعام لذيذ".

مجموعة من الأصدقاء يتناولون العشاء في مطعم "Mediamatic ETEN" في أمستردام، هولندا، في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكّد المطعم أن النُدل يرتدون القفازات، وأوقية خاصة بالوجه للتخفيف من خطر الإصابة بالعدوى، حسب ما ذكروه لـCNN.

نادلة ترتدي قناع واقي خاص بالوجه في مطعم "Mediamatic ETEN" في أمستردام، هولندا.

وفي الوقت ذاته في الولايات المتحدة، بدأت أكثر من نصف الولايات افتتاح أبوابها مجدداً.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تعليمات مُفصّلة للمطاعم التي تخطط إعادة فتح أبوابها أمام الزبائن، بما في ذلك استخدام قوائم يمكن التخلص منها.