بإطلالة خلابة على جبال فيفاء.. تعرّف إلى "أجمل حجر منزلي في السعودية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح من الصعب مصادفة أخبار جيّدة في ظل اجتياح فيروس كورونا المستجد عناوين الأخبار. ولذلك، قد تكون هذه المشاهد الساحرة من مدينة أبها السعودية بمثابة نفحة من الهواء المنعش في وسط الأجواء القاتمة.

ونشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية مؤخراً مجموعة من الصور ومقطع فيديو تُظهر شوارع مدينة أبها وهي تتزين باللون البنفسجي بشكلٍ قد يذكرك بتفتح أزهار الكرز الشهيرة في اليابان.

ويعود الفضل لهذه المشاهد الخاطفة للأنفاس في شوارع ومنتزهات المدينة إلى أكثر من 13 ألف شجرة "جاكرندا" مزروعة في أبها، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

مشهد لأشجار "جاكرندا" وهي تزين مدينة أبها السعودية.

ومع حلول الربيع، سوف تكسو الأغصان الكثيفة لهذه الأشجار أزهار بنفسجية وأرجوانية اللون لمدة 8 أسابيع، وفقاً للوكالة.

وعبّر مغردون عن دهشتهم من مشهد أشجار "جاكرندا" البنفسجية، فقال بعضهم إن من يصادف هذه الصور قد يظن أنها التُقطت من منطقة خارج السعودية، بينما أشار آخرون بأن ألوانها "تسحر العيون" وأن هذه الأشجار تكسو المدينة "بحلة جديدة".

وتنتمي شجرة "جاكرندا" إلى الفصيلة "البيجنونية"، وهي تنمو ليصل ارتفاعها إلى أكثر من 18 مترا، وفقاً للوكالة، ومع أنها زينت مدينة أبهى باللون البنفسجي، إلا أن بعض أزهار بعض أنواع هذا النبات تكتسي باللون الأبيض.

وتُعتبر أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك، ومناطق الكاريبي، وأمريكا الجنوبية، الموطن الأصلي لهذه الشجرة، حسب ما أشارت إليه الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن زراعتها في السعودية تنحصر في المناطق المعتدلة، مثل المنطقة الجنوبية، فهي غير مناسبة في معظم مناطق المملكة بسبب للحرارة الشديدة فيها خلال فصل الصيف، والبرودة الشديدة في فصل الشتاء.