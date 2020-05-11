تنين البحر الأزرق في تكساس..اكتشاف نادر لا يشبه أي أسطورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يكتشف زوار شاطئ جزيرة بادري في ولاية تكساس كائنات تنين البحر الأزرق خلال رحلاتهم، ورغم أنها قد لا تُشبه المخلوقات الطائرة التي تنفث النيران كما يوحي اسمها، إلا أنها لا تزال تعد "اكتشافاً نادراً".

وعثر صبي صغير يبلغ من العمر 7 سنوات، ويدعى هنتر لين من أريزونا، على 4 من تنانين البحر الزرقاء في غضون بضع دقائق، وذلك أثناء قضاء العطلة مع والديه في 2 مايو/أيار.

ويؤكد تيري لين، والد هنتر، لـ CNN أنه كان يقضي العطلة على شاطئ البحر لمدة 30 عاماً، ولم ير في حياته مثل هذه المخلوقات قط.



ويعد كائن تنين البحر الأزرق من الرخويات البحرية الصغيرة التي يبلغ حجمها عادةً 3 سنتيمترات فقط، أو يزيد بقليل عن بوصة واحدة. ويمكن العثور عليها في المحيط الأطلسي والهادئ والمحيط الهندي، وفقاً لمنظمة "Oceana" غير الربحية.

ورغم أن حجم هذه الكائنات لا تقارن بأي شكل من الأشكال بحجم التنانين الأسطورية، إلا أنها ليست سهلة. ووفقاً لمنظمة "Oceana"، فإن تنين البحر الأزرق يتغذى على نوع قنديل البحر كبير الحجم، الذي يعرف بـ"رجل الحرب البرتغالي"، كما يخزن الخلايا اللاسعة من فريسته حتى يستخدمها لحماية نفسه في المستقبل.

ولذلك، عندما يلمس البشر تنين البحر الأزرق، يمكن أن تطلق هذه الرخويات الصغيرة الخلايا اللاسعة المخزنة لتسبب لسعة مؤذية أكثر من لسعة "رجل الحرب البرتغالي".

ومن أجل ذلك، يحذر شاطئ البحر الوطني من أنه "إذا صادفت أي من التنانين الزرقاء في الجوار، فيكفي أن تندهش لهذا الاكتشاف النادر، وأن تتذكر الحفاظ على المسافة الآمنة.

وقالت المتحدثة باسم المتنزه الوطني، جيمي كينيدي، لـ CNN، إن العديد من زوار شاطئ البحر قد شاهدوا التنين الأزرق في الآونة الأخيرة.

وترى كينيدي أن الزيادة قد تكون نتيجة انجارف التيار لمجموعة منها على الشاطئ.

ومع ذلك، خلال العامين التي قضتهما وهي تعمل في شاطئ البحر الوطني، لم تسمع كينيدي بأن هناك من تمكن من رؤية هذه الكائنات حتى الآن.