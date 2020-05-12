دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من تنظيفها إلى تغيير كسوتها، دائماً ما تحظى مختلف مراسم العناية بالكعبة في المسجد الحرام باهتمام العديد من الأشخاص. إليكم نظرةً على عملية تطييب الكعبة في المملكة العربية السعودية.

ورغم تغيير كسوة الكعبة المنقوشة مرة سنوياً، في صبيحة يوم عرفة بالتحديد بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلا أن عملية تطييب الكعبة تحدث يومياً، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تحدث عملية تطييب الكعبة يومياً، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتشرف الرئاسة العامة على عملية تطييب وتبخير الكعبة بـ"أفخر وأجود أنواع الطيب"، وذلك تعظيماً للمسجد الحرام والكعبة، وفقاً لما ذكره الموقع.

ويتم تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة أيضاً.

تطييب الحجر الأسود في الكعبة، في المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية.

وأما الحجر الأسود الموجود في أحد جوانب الكعبة، والذي يمتلك مكانة خاصة لدى المسلمين من حول العالم، فيتم تطييبه بدهن العود الفاخر 5 مرات في اليوم، كما يتم تطييب كسوة الكعبة أيضاً.

يتم تطييب وتبخير الكعبة بـ"أفخر وأجود أنواع الطيب".

وبذلك، تنتشر رائحة العود الفاخرة في مختلف زوايا المسجد.

صورة تُظهر الكعبة وهي تخلو من المصلين في 6 مارس/آذار، وذلك بسبب الإجراءات التي تقوم بها السلطات السعودية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تخلو الكعبة من المصلين بسبب الإجراءات التي تقوم بها السلطات السعودية لتعقيمها احترازياً من الفيروس.