دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد سكان العالم ظاهرة تُعرف باسم "القمر العملاق" وذلك يوم الخميس بتاريخ 7 مايو/أيار. وفي دبي، حرصت مصورة إماراتية على رصد آخر قمر عملاق لعام 2020.

القمر العملاق يزين سماء دبي

وفي حديثها مع موقع CNN بالعربية، قالت المصورة الإماراتية، روضة السويدي، إنها وثقت ظاهرة القمر العملاق بسبب شغفها في رؤية القمر بطلته النادرة واهتمامها بتفاصيله.

لقطة تبرز تفاصيل القمر العملاق في سماء دبي

وأشارت السويدي إلى أن هذه الظاهرة تعد من الظواهر النادرة التي يجب أن تُوثق لتتمعن وتتمتع بها.

وعن مشهد القمر العملاق، وصفت السويدي، التي رصدت الظاهرة من منزلها بمنطقة "الوحيدة"، بأنه أشبه بـ"كتلة كبيرة مشعة ولامعة تسبح في السماء".

مشهد القمر العملاق في سماء دبي

وبالنسبة إلى السويدي، تتمثل أهمية توثيق مثل هذه الظواهر الفلكية في توفر إمكانية رؤية الأشخاص لشكل القمر وظواهره عن قُرب وبصورة تختلف تماماً عند رؤيته بالعين المجردة.

مشهد القمر العملاق المضيء في سماء دبي

وبالإضافة إلى اهتمامها بتصوير القمر بأشكاله المختلفة سواءً كان ظاهراً في النهار أو الليل، تهتم المصورة الإماراتية بتصوير الشمس وقت الشروق والغروب، كما تهتم بتوثيق الظواهر النادرة مثل الخسوف والكسوف.

والجدير بالذكر، أن ظاهرة "القمر العملاق" قد أثارت رواجاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حاولوا توثيق الظاهرة الفلكية، والتي تأتي معلنةً انتصاف شهر رمضان لعام 2020.