سينما السيارات في دبي.. تجربة ترفيهية متاحة لك في زمن فيروس كورونا

خلف جدران افتتاح أول دور عرض "فوكس سينما" في الرياض.. هكذا كان الحضور!

فقط في أبوظبي.. أول سينما "مغمورة بالمياه" في العالم!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، يشعر العديد من الناس بحالة من الملل والضجر، خاصة بعد مرور أسابيع وأشهر على إغلاق الأماكن العامة والتجارب الترفيهية.

ولكن، ما رأيك إذا استطعت الترفيه عن نفسك خارج جدران غرفتك الأربعة، مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

ففي مدينة دبي، أعلنت "فوكس سينما"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن تجربة سينمائية جديدة في موقف السيارات، على سطح مركز مول الإمارات للتسوق، يوم الأحد في 17 مايو/ أيار.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما، كاميرون ميتشل، لموقع CNN بالعربية: "يطلب من الضيوف البقاء في سياراتهم طوال فترة عرض الفيلم".

ولتقليل الاتصال بين الناس، أوضح ميتشل أنه تُجرى الحجوزات عبر الإنترنت ويُقدم الطعام والشراب للضيوف عند وصولهم إلى نقطة الدخول. كما يتم فحص درجات حرارة العاملين، ويُطلب منهم ارتداء القفازات وأقنعة الوجه.

وأخيراً، لا يُسمح للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 12 عاماً، وكبار السن الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر بحضور سينما السيارات.

ويذكر أن المكان يسع 72 سيارة، ويسمح بشخصين لكل سيارة، كحد أقصى. وعند ركن السيارة، يمكن للمشاهدين استخدام تردد الراديو المخصص لبث صوت الفيلم السينمائي من السيارة.