هل تريد أن تكون إجازتك أكثر أماناً؟ استأجر جزيرتك الخاصة

جزيرة تطل على البحر الأبيض المتوسط تكاد تخلو من فيروس كورونا..ما سرها؟

نظرة من الأعلى على جزيرة ومنتجع زايا نوراي الفاخر في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور أسابيع وأشهر من تحضير الناس لرحلاتهم الترفيهية لحظة بلحظة، جاء فيروس كورونا المستجد، الذي كان سبباً في إلغاء مخططاتهم. ولكن، يبدي العديد من المشترين والمستأجرين اهتمامهم في الهروب إلى جزيرة خاصة بهم.

يقول كريس كرولو، وهو الرئيس التنفيذي لشركة عقارات "الجزر الخاصة" في أونتاريو، التي تستأجر وتبيع أكثر من 800 جزيرة، إن العمل يشهد اليوم حوالي 150 استفساراً يومياً مقارنة بنحو 100 استفسار قبل الأزمة.

يأتي العملاء من بلاد مختلفة، أبرزها من الولايات المتحدة وكندا، حيث يبدون اهتمامهم بالجزر في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى. وأوضح كرولو: "يريدون أماكن يسهل الوصول إليها، وهذا يستبعد آسيا وجنوب المحيط الهادئ".

ويقول: "تلقينا أيضاً طلبات لشهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان، لكن الحدود مغلقة، ولا يمكن دخول المسافرين".

وبالطبع تختلف الأسعار بشكل كبير، متراوحة من 50 ألف دولار لجزيرة صغيرة غير متطورة في كندا، إلى أكثر من 150 مليون دولار لجزيرة تأتي معها فيلا ضخمة في منطقة البحر الكاريبي.

تعد جزر البهاما وجهة جذابة لشراء جزيرة خاصة لعدة أسباب، أولها عدم وجود ضريبة الأرباح الرأسمالية. بالإضافة إلى موقعها القريب من الولايات المتحدة الأمريكية واستقرارها اقتصادياً وسياسياً.

ويملك الساحر الأمريكي، ديفيد كوبرفيلد، جزيرة "Musha Cay"، في جزر البهاما، حيث تضم 12 غرفة نوم موزعة على خمسة منازل.

ويستأجر الناس الجزيرة مقابل 42 ألف دولار، في اليوم الواحد، للاستمتاع بسبعة شواطئ، وحوض استحمام ساخن على المحيط، ومسبح، وممارسة أنشطة مختلفة، مثل التزلج على الماء، وصيد الأسماك، والغطس.

وفي حال سؤالك عن الملجأ الأمثل للأزواج والعائلات التي تتطلع إلى لم شملها بعد أشهر من الحجر الصحي، يعتبر جاك إيزون، وهو مؤسس وكالة السفر "Embark Beyond Travel"، أن جزيرة "نيكر" هي "مثال على جزيرة خاصة ومثيرة".

تضم هذه الجزيرة فيلا رئيسية و6 منازل صغيرة على الطراز البالي، وحوض استحمام ساخن يمكن أن يستوعب 30 شخصاً. ويمكنك أيضاً ممارسة أنشطة عديدة، منها الركوب على الأمواج.

وتتوقع ميستي بيلز، وهي رئيسة العلاقات العامة لشركة السفر "Virtuoso"، التي حققت مبيعات بقيمة 30 مليار دولار في عام 2019، أن "يستمر التباعد الاجتماعي لفترة أطول بكثير من إغلاق الحدود الدولية".

وبذلك، أوضحت أنه "يرغب الناس في الابتعاد عن الآخرين، باستثناء عائلتهم وأصدقائهم المقربين، والجزيرة الخاصة هي المكان المثالي للقيام بذلك".