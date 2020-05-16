مراسل CNN يوثق رحلته مع قيود كورونا.. هل بات ذلك مستقبل السفر؟

رغم الخوف من فيروس كورونا..حشود تتجمع على شواطئ في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تخطط لقضاء إجازة صيفية مبكرة في هاواي هذا العام، يأمل حاكم الولاية ديفيد إيج أنك ستفكر ملياً قبل أن تقوم بذلك.

وفي جلسة سؤال وجواب عبر الإنترنت، قال إيج إن الحجر الصحي الإلزامي لأي مسافر يزور هاواي سيستمر إلى نهاية يونيو/حزيران على الأقل.

تطبق هاواي إجراءات صارمة على الزوار في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقامت هذه الولاية بحملة صارمة على الزوار الذين فشلوا في الالتزام بالحجر الصحي، وفي بعض الحالات، طلبت هاواي من أولئك الأشخاص مغادرة جزرها بالكامل.

ووُضع قانون الحجر الصحي في منتصف مارس/آذار، وذكر إيج آنذاك أنه يجب على السياح إلغاء رحلات السفر لمدة 30 يوما على الأقل.

ويجب على أي مسافر يزور هاواي الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما، ما يعني ضرورة بقاء الزوار في غرف الفنادق أو أماكن سكنهم لمدة أسبوعين قبل رفع القيود عليهم.

ويُطلب من الوافدين الجدد ملء وثائق فيها معلومات الاتصال بهم وسكنهم، كما يجب عليهم التوقيع عل وثيقة تقر بأن انتهاك قوانين الحجر الصحي تُعد جريمة جنائية يُعاقب عليها بغرامة قدرها 5 آلاف دولار، والسجن لمدة عام، وفقاً لإدارة النقل الخاصة بالولاية.

وقال إيج: "إن هذه الإجراءات شديدة، ولكنها ضرورية"،وذلك لتسطيح منحنى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووضع الأساس اللازم لتحسن الأوضاع في الولاية.

وألقت الشرطة على العديد من الزوار، ومنهم ثنائي متزوج حديثاً في شهر العسل الخاص بهم، بسبب تجاهلهم لأوامر الولاية المتعلقة بالجائحة، والتي تتطلب الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.

وقال عمدة هونولولو، كيرك كالدويل، لـCNN: "مثل معظم الولايات المتحدة، نحن لا نزال نتعامل مع تحديات هذه الجائحة".

وأضاف كالدويل: "ولكن الآن، نحن نرى أن السفر يجلب الفيروس، ونحن نفضل ألا يأتي الأشخاص إلى أن يصبح السفر آمناً مرة أخرى".

ووصلت إصابات فيروس كورونا في هاواي إلى 637 حالة، و17 حالة وفاة، وفقاً بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتجاوزت الإصابات في الولايات المتحدة 1.4 مليون حالة، وتوفي ما لا يقل عن 85 ألف و964 شخص.