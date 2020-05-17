وسط تفشي كورونا.. فنادق ومنتجعات فاخرة تخصص حصاد مزارعها للمجتمع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رغم أن غالبية الفنادق والمنتجعات حول العالم لا تزال مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن العديد منها يعمل وفقاً لإستراتيجيات مختلفة.

وعلى سبيل المثال، تواصل أماكن الإقامة، التي تستخدم منتجاتها الزراعية لتقديم وجبات طعام موسمية طازجة للضيوف، في رعاية الحدائق الخاصة بها. وبالتالي، تعمل كسوق زراعي محلي للمجتمع، وتتبرع بالمنتجات الزائدة للمحتاجين.

فيما يلي، إليك 8 فنادق تخصص حصاد مزارعها للمجتمع:

فندق "chatham bars inn"

لطالما عرف الفندق ببرنامجه الزراعي، الذي ينتج حوالي 50 ألف رطل من المنتجات الطازجة لأربعة مطاعم مختلفة. ولكن، استخدمت المزرعة لاحقاً، وهي تبلغ مساحتها 8 أفدنة، بمثابة سوق للمجتمع.

فندق "miraval austin"

يقدم هذا الفندق تجربة مميزة لجميع ضيوفه، مثل مغامرات المشي لمسافات طويلة في الهواء الطلق وتقديم دروس الطهي، إلى جانب خدمات المنتجعات الصحية وغيرها.

ولكن، توقف فندق "miraval austin" عن استضافة الزوار في مارس/ آذار. وبالتالي، قرّر التبرع بمنتجاته الزراعية لموظفي الفندق، مثل الجزر، البصل العضوي، والخس، والذرة.

فندق "Timbers Kauai"

تشمل مزرعة هذا الفندق بستان فاكهة، تبلغ مساحته 12 فداناً، بالإضافة إلى وجود حديقة نباتية عضوية.

ويقول كودي ماير، أحد كبار المزارعين، إنهم يحصدون حوالي 200 رطل من المنتجات مرتين بشكل أسبوعي. وبدلاً من استخدامها لخدمة الغرف والضيوف، يتم تعبئتها في صناديق للموظفين، الذي خرجوا في إجازة مؤقتة.

فندق "Old Edwards Inn and Spa"

عادة ما يتم إرسال محاصيل الربيع، مثل الخس، والجزر، واللفت، إلى مطبخ الشيف كريس هويرتا، في فندق "Old Edwards Inn and Spa".

وبسبب إغلاق مطعمه، قرّر رئيس المزارعين، مات كلايتون، حصد وتعبئة وإيصال الخس لحوالي 90 عائلة، عن طريق مجلس الطوارئ المحلي وبنك الطعام.

منتجع "castle hot springs"

وأعيد افتتاح هذا المنتجع، الشهير بينابيع المياه الساخنة، العام الماضي، وكان يجذب شخصيات من عائلات معروفة، ورؤساء مثل جون كينيدي وثيودور روزفلت.

وتنتج مزرعة المنتجع أكثر من 500 نوع من الفاكهة والخضار والأعشاب والزهور التي تستخدم عادة للوجبات والمشروبات في مطعم "Harvest" و"بار 1896".

ورغم أن المنتجع لا يخطط لإعادة افتتاحه حتى سبتمبر/ أيلول، إلا أن مزرعة الفندق، التي تبلغ مساحتها فداناً واحداً، قد أطلقت برنامجاً للمساعدة في إطعام ولاية أريزونا الأمريكية خلال الوباء.

ويقول المهندس الزراعي، إيان بيغر: "قلب كوفيد-19 صناعة الزراعة والضيافة رأساً على عقب، ولكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو قدرة المحاصيل على النمو والإزدهار".

فندق "Chewton Glen"

وبهدف مشاركة حصاد مزرعته من الخضار خلال الربيع، تعاون فندق "Chewton Glen" مع منظمة محلية غير ربحية، تُعرف باسم "The Empty Bowls Project".

ويُذكر، أن هذه المنظمة غير الربحية تساعد الأسر ذات الدخل المنخفض، من خلال العمل مع المقاهي المحلية لصنع الحساء.

فندق "Winvian Farm"

أغلق الفندق، الذي يتألف من 18منزلاً ريفياً فاخراً، في أواخر فبراير/ شباط، ولم يتم إعادة افتتاحه في مارس/ آذار كما هو مخطط له.

وبدءاً من هذا الأسبوع، سيتمكن السكان من طلب وتناول منتجات "Winvian Farm" الطازجة، من الخميس حتى السبت، مقابل 45 دولاراً للشخص الواحد.

وبالطبع، سيتم التبرع بالمنتجات الإضافية لموظفي الفندق، الذين خرجوا في إجازة مؤقتة. وفي حال استمرارية موسم الحصاد خلال الربيع كما هو متوقع، يقول المالك، ماجي سميث، إنه سيقدم التبرعات إلى المجتمع أيضاً.

مزرعة وفندق "Southall"

وتقع مزرعة وفندق "Southall" على مساحة عشبية واسعة، خارج مدينة فرانكلين بولاية تينيسي، فهي كانت قيد الإنشاء خلال السنوات القليلة الماضية.

وبسبب تفشي الوباء، تم تأجيل افتتاحه حتى عام 2021. ولكن، نجح الضيوف في الحصول على طعم المأكولات من المزرعة، عن طريق سلسلة العشاء الموسمية في الهواء الطلق، والتي تم إطلاقها لأول مرة خلال فصل الصيف، عام 2018.

وفي الوقت الحالي، يعمل الفندق على إعداد وجبات عائلية أسبوعية، حيث تشمل الخبز، والحلويات، والمنتجات الطازجة التي يتم حصادها، مثل اللفت، والفجل، والخس.