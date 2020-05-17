رغم الخوف من فيروس كورونا..حشود تتجمع على شواطئ في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُلقي القبض على سائح من نيويورك في هاواي بعد أن نشر صوره على الشاطئ عبر موقع "إنستغرام" في الوقت الذي كان من المفترض أن يخضع فيه للحجر الصحي.

وقال مكتب حاكم ولاية هاواي في بيان إن الرجل البالغ من العمر 23 عاماً اعتُقل لإنتهاكه قانون الحجر الصحي الإلزامي الذي تصل مدته إلى 14 يوماً.

ووصل الرجل إلى أواهو الإثنين، ونشر العديد من صوره على الشاطئ عبر موقع "إنستغرام".

وزعم الرجل أنه استخدم وسائل النقل العامة للوصول إلى الوجهات التي التقط صوره فيها، بحسب البيان.

وقال البيان: "أصبحت السلطات على علم بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتضمنت منشوراته صوراً له وهو على الشاطئ مع لوح ركوب الأمواج، وصور أخرى لجلوسه تحت الشمس، وتجوله حول شاطئ وايكيكي في الليل.

ولم تتوفر معلومات عن محامي الرجل على الفور.

وأبلغت هاواي عن 638 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و17 حالة وفاة.

وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس، تطلب الولاية من الزوار الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً بدون مغادرة غرفتهم في الفندق أو أماكن سكنهم.

ويُطلب من الزوار ملء وثائق فيها معلومات عن كيفية الإتصال بهم، كما يجب عليهم التوقيع على وثيقة تقر بأن انتهاك قوانين الحجر الصحي تُعد جريمة جنائية يُعاقبوا عليها بغرامة قدرها 5 آلاف دولار، والسجن لمدة تصل إلى عام، وفقاً لإدارة النقل بالولاية.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت، قال حاكم الولاية ديفيد إيج إن الولاية مددت الحجر الصحي الإلزامي إلى نهاية يونيو/حزيران.

وألقت الشرطة القبض على العديد من الزوار، ومنهم ثنائي متزوج حديثاً في شهر العسل، بسبب تجاهل أوامر الولاية المتعلقة بالجائحة.

وقال عمدة هونولولو، كيرك كالدويل، لـCNN: "مثل معظم الولايات المتحدة، نحن لا نزال نتعامل مع تحديات هذه الجائحة".

وأضاف كالدويل: "ولكن الآن، نحن نرى أن السفر يجلب الفيروس، ونحن نفضل ألا يأتي الأشخاص إلينا قبل يصبح السفر آمناً مرة أخرى".